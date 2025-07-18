Yeşil Fırsatlar Hibe Desteği Programı Gaziantep'te Tanıtıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) kapsamında hayata geçirilen "Yeşil Fırsatlar: Kadın ve Genç Odaklı Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği" programının detayları, Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısıyla anlatıldı.

Bilgilendirme toplantısında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te uygulanacak ve toplam 35 Milyon TL bütçeyle mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ile üretici birliklerine yönelik olarak sunulacak Yeşil Fırsatlar: Kadın ve Genç Odaklı Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği programı ve programa başvuru şartları hakkında sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm sürecinin toplumun her kesimini etkilediğini belirten GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Ama bazıları için bu etki sadece değişim değil, risk anlamına geliyor. Hazırlıksız yakalananlar, donanıma sahip olmayanlar Geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Evet, bu dönüşüm büyüme ve istihdam fırsatları da sunuyor. Ama beraberinde belirsizlikleri, soru işaretlerini de getiriyor. Ekonomik olduğu kadar sosyal bir dönüşüm yaşıyoruz. İşte bu yüzden hazır olmak zorundayız. Farkında olmak, çözüm üretmek ve birlikte yol almak zorundayız" dedi.

"Çuvaldızı kendimize batırdık"

Konuşmasının devamında 2 Temmuz'da TBMM'de kabul edilen İklim Kanunu ile Türkiye'nin de iklim değişikliğiyle mücadelesini yasal zemine taşıdığını vurgulayan Başkan Yıldırım, "2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çok sektörlü bir dönüşüm başladı. Bu noktada Gaziantep Ticaret Odası olarak biz üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Dönüşüm sadece sözle olmaz; örnek olmakla olur diyerek çuvaldızı kendimize batırdık: Karbon ayak izimizi ölçtük, azaltmak için harekete geçtik. Enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan tedarik ettik. Tüm hizmetlerimizi dijitalleştiriyoruz. Binamızın enerji tüketimini azaltacak yenilemelere başladık. Yeşil Dönüşümü Destekleme Merkezimiz ile üyelerimize eğitimler, danışmanlıklar, rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Yani sadece anlatmadık, uyguladık. Kısacası, dedik ki: Üyemizle birlikte dönüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dönüşüm sürecinin maliyetli olduğunu ve bu dönüşüm yolculuğunda yalnız yürümenin mümkün olmadığını ekleyen Yıldırım, "İşte tam da bu noktada, SoGreen gibi projeler büyük bir anlam taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Kalkınma Ajansları eliyle yürütülen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi - SoGreen, yeşil dönüşümün sosyal yönünü merkeze alarak özellikle kadınlar ve gençler için yepyeni geçim kaynakları oluşturmayı hedefliyor. Bu projeyi sadece çevre için değil aynı zamanda sosyal adalet, eşitlik ve fırsat oluşturma adına da çok değerli buluyorum. Bu projenin detaylarını konuşmak üzere bu toplantının gerçekleştirmesine vesile olan İpekyolu Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum. GTO olarak üyemizle birlikte dönüşmeye, şehrimizi Türkiye'ye örnek yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Yıldırım'ın ardından kürsüye gelen İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ise "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN)' nin ilk etabında bugün burada lansmanını yaptığımız "Yeşil Fırsatlar: Kadın ve Genç Odaklı Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği" ile mikro ve küçük işletmelerimiz ile üretici kooperatif ve birliklerimize 600.000 ila 2.000.000 TL arası hibe desteği vereceğiz. İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Arttırılması; Döngüsel Ekonomiye Geçişin Güçlendirilmesi; Sürdürülebilir Yeşil Faaliyetler ve Çevre Dostu Teknolojilere Geçişin Hızlandırılması konularında istihdam ve ekonomik kazanımlarının arttırılmasının amaçlandığı program ile yeşil dönüşüme öncülük edecek iş fikirleri ve yatırımlar hayata geçirilecek. Programımızın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. diye konuştu.

Toplantı, İpekyolu Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından "Yeşil Fırsatlar: Kadın ve Genç Odaklı Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği" programının detayları hakkında yapılan sunum ve soru-cevap bölümüyle sona erdi. - GAZİANTEP