Gebze'de sanayiciye 'yeşil dönüşüm' uyarısı

Çevre Teknolojileri ve Lojistik Zirvesi'nde konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, yeşil dönüşümün sanayiciler için artık bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Karbon salımı analizini yapmayan işletmeler, önümüzdeki dönemde önemli rekabet sorunlarıyla karşı karşıya kalabililir" uyarısında bulundu.

Çevre Teknolojileri ve Lojistik Zirvesi'nde çevre teknolojileri, sürdürülebilir üretim ve lojistikte dönüşüm başlıkları ele alındı. Kamu, sanayi ve lojistik sektörlerinden temsilcilerin katıldığı programda, küresel ticarette giderek önem kazanan karbon yönetimi ve yeşil dönüşüm süreçleri değerlendirildi.

Programda konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, üreticilerin ve sanayicilerin yeni dünya düzenine uyum sağlamasının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirtti. Karbon salımı analizlerini yapmayan ve dönüşüm süreçlerini başlatmayan işletmelerin önümüzdeki dönemde önemli rekabet sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Aslantaş, küresel pazarlarda varlığını sürdürmek isteyen firmaların bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

"Takip edilen bir konuma gelmek zorundayız"

Gebze Ticaret Odası olarak bu alanda öncü adımlar attıklarını belirten Aslantaş, öncelikle Oda'nın karbon salımı analizini yaptırarak üyelerine örnek olduklarını, yeşil dönüşüm ve karbon yönetimi konusunda yaklaşık 10 eğitim programı düzenlediklerini ve üyelerin bu sürece uyum sağlamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Aslantaş, "Yeni dünya düzenini takip eden değil, takip edilen bir konuma gelmek zorundayız. Üretim gücümüzü korumanın ve rekabet avantajımızı sürdürmenin yolu dönüşüme bugünden hazırlanmakla mümkündür" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı