Haberler

"Yeniliklerle dünyada adından söz ettiren bir ülkeyiz"

'Yeniliklerle dünyada adından söz ettiren bir ülkeyiz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 12-18 Aralık tarihleri arasındaki Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın önemine dikkat çekerek, yerli üretime yönelmenin, tasarruf alışkanlıklarını geliştirmenin ve kaynakların bilinçli kullanımının gerekliliğini vurguladı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın; tasarruf alışkanlığını geliştirmesi, kaynakları bilinçli kullanmayı ve yerli üretime daha güçlü şekilde yönelmeyi hatırlatması açısından değerli olduğunu dile getirdi.

Ülkemizin, savunma sanayisinde elde ettiği büyük başarılarla, yerli ve milli otomobilimiz ile gençlerin geliştirdiği yerli sosyal medya uygulamalarıyla, enerji alanında sondaj gemileri, uzay araştırmalarındaki kararlı adımlarla ve daha nice yeniliklerle dünyada adından söz ettiren bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Bu kazanımlar, milletimizin üretme iradesinin, gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin ve yerli-milli kalkınma hamlemizin güçlü yansımalarıdır. Eğitim camiası olarak bizler de öğrencilerimize tutumluluğun, yatırım kültürünün ve Türk malı ürün kullanmanın hem bireysel hem de toplumsal faydalarını öğretmeye devam ediyoruz. Her bireyin yerli üretimi tercih etmesi; ülkemizin ekonomik bağımsızlığına, teknolojik gelişimine ve güçlü Türkiye hedefimize önemli katkılar sunacaktır. Bu bilinçle hareket eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, haftanın toplumsal farkındalığımıza yeni bir güç katmasını temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Asgari ücret için ilk toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Erdoğan'ın çağrısı sonrası milyonlar bu görüşmeye kilitlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
title