'Yeniliklerle dünyada adından söz ettiren bir ülkeyiz'

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın; tasarruf alışkanlığını geliştirmesi, kaynakları bilinçli kullanmayı ve yerli üretime daha güçlü şekilde yönelmeyi hatırlatması açısından değerli olduğunu dile getirdi.

Ülkemizin, savunma sanayisinde elde ettiği büyük başarılarla, yerli ve milli otomobilimiz ile gençlerin geliştirdiği yerli sosyal medya uygulamalarıyla, enerji alanında sondaj gemileri, uzay araştırmalarındaki kararlı adımlarla ve daha nice yeniliklerle dünyada adından söz ettiren bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Bu kazanımlar, milletimizin üretme iradesinin, gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin ve yerli-milli kalkınma hamlemizin güçlü yansımalarıdır. Eğitim camiası olarak bizler de öğrencilerimize tutumluluğun, yatırım kültürünün ve Türk malı ürün kullanmanın hem bireysel hem de toplumsal faydalarını öğretmeye devam ediyoruz. Her bireyin yerli üretimi tercih etmesi; ülkemizin ekonomik bağımsızlığına, teknolojik gelişimine ve güçlü Türkiye hedefimize önemli katkılar sunacaktır. Bu bilinçle hareket eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, haftanın toplumsal farkındalığımıza yeni bir güç katmasını temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM