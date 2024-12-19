Yerli Malı Haftası Bayburt'ta Kutlanıyor

Tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli tüketim ürünlerinin kullanılmasının amaçlandığı Yerli Malı Haftası etkinlikleri Bayburt'taki okullarda devam ediyor. Okullarda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliklerine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerin kutlamalarına ortak oldu.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 21 Şubat Kurtuluş İlkokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası programına katıldı. Öğrencilerin yerli üretimin önemine dair hazırladığı etkinlikleri izleyen Güney, farkındalık oluşturan çalışmaları dolayısıyla okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.

Program kapsamında öğrenciler, yerli ürünlerle donatılmış sofralar hazırladı ve çeşitli skeçler, şiirler ve sunumlarla yerli malı kullanımının önemini anlattı. Güney, öğrencilerin sergilediği performansları ilgiyle izledikten sonra kısa bir konuşma yaparak, yerli üretimin ülke ekonomisi ve geleceği için taşıdığı kritik role vurgu yaptı. - BAYBURT