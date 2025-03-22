Yerel Esnafa Destek Çağrısı

(VAN) - Bakkallar, Bayiler, Büfeciler, Kantinciler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara çağrıda bulunarak, alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.

Van Bakkallar, Bayiler, Büfeciler, Kantinciler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Eser Adıyaman, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara çağrıda bulundu. Odalar iş merkezi önünde basın açıklaması yapan başkan Adıyaman, Van halkına bayram alışverişi çağrısı yaptı. Adıyaman, "Bayram alışverişini her zaman yanında olan yerel esnafından yap" dedi.

Esnafın toplumun temel taşı olduğu vurgulayan Adıyaman, "Esnafımız, her zaman sizlerin yanında olan, veresiye defterini açan, 'gel bir bardak çayımı iç' diyerek samimiyetini esirgemeyen, düğününüzde, cenazenizde yanınızda olan kişidir. Mahallemizi, sokağımızı kollayan yerel esnafımıza sahip çıkma zamanıdır" dedi.

Adıyaman, her sokakta açılan zincir marketlerin küçük esnafa büyük zarar verdiği ifade edilerek, "Hepimiz aynı gemideyiz. Üç harfli marketlerin yarattığı bu fırtınada birbirimize destek olarak ayakta durmalıyız. Esnafımızın zor günlerden geçtiği bu süreçte, bayram alışverişlerimizi yerel işletmelerden yaparak onlara nefes olalım" çağrısında bulundu.

"Vergi ve istihdam ile ekonominin bel kemiği"

Yerel esnafın ödediği vergiler ve sağladığı istihdam ile ilin ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğuna dikkati çeken Eser Adıyaman, artan vergiler ve sigorta primleri nedeniyle birçok esnafın ayakta kalmakta zorlandığını belirtti. Adıyaman, "Bu destek çağrımızın Van halkında karşılık bulacağına inanıyoruz. Bayram alışverişlerimizi mahallemizin esnafından yaparak onların ayakta kalmasını sağlayalım" ifadelerini kullandı.