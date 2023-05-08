Yenipazar'da rengarenk uçurtmalar gökyüzü süsledi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde vatandaşlar için sosyal etkinliklerde buluşmaya devam ederken, gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde de birbirinden renkli uçurtmalar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde vatandaşlar için sosyal etkinliklerde buluşmaya devam ederken, gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde de birbirinden renkli uçurtmalar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Sakin Şehir unvanına sahip Aydın'ın Yenipazar ilçesi, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra düzenlenen sosyal etkinlikler ile de dikkat çekiyor. Türkiye'nin Yavaş Şehirleri (Cittaslow) arasında bulunan Yenipazar'da baharın gelmesiyle birlikte hazırlanan uçurtmalar düzenlenen etkinlikte göğe yükseldi. Çamlık Mesire Alanı'nda düzenlenen pikniğin ardından gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde hem çocuklar hem de velileri doyasıya eğlendi. - AYDIN