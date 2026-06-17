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Elazığ'da Selden Zarar Gören Esnafa Destek Çağrısı

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Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Kovancılar ilçesinde sel felaketinden zarar gören esnafa verilen nakdi yardım sözünün tutulması gerektiğini belirtti.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Kovancılar ilçesinde meydana gelen sel felaketinden zarar gören esnafa destek çağrısında bulunarak, nakdi yardım sözünün bir an önce tutulması gerektiğini söyledi.

Kovancılar ilçesinde 7 Haziran günü etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel felaketi çok sayıda iş yerinde büyük hasara yol açtı. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, beraberindeki heyetle gittiği Kovancılar ilçesinde selden etkilenen esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Karakuş, yaptığı açıklamada, esnafa destek sağlanması gerektiğini bildirdi. Verilen sözlerin tutulmadığını kaydeden Karakuş, "Ziyaretimizde yaşanan mağduriyetleri görmüş olduk. Yaşanan sel felaketinin akabinde Elazığ Valisi'nin esnafın yanında olduğu ve zararlarının giderileceği yönünde söz vermesi esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Fakat biz esnafı gezdiğimiz zaman desteğin henüz verilmediğini gördük. Esnafın ciddi zararları var. Dolayısı ile bir an önce zaman kaybetmeden zarar tespitinin yapılarak esnafımıza acil, nakdi bir desteğin verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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