Özcan Başkandan Cumhuriyet Meydanı'na yeni isim teklifi

Özcan Başkandan Cumhuriyet Meydanı'na yeni isim teklifi
Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Cumhuriyet Meydanı'nın adının 'Geçinemeyen Emekliler Meydanı' olarak değiştirilmesini önerdi. Özcan, bu isim değişikliği ile emeklilerin durumuna dikkat çekmek istedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Ali Özcan Cumhuriyet Meydanı'na yeni isim teklifinde bulunarak, meydanın isminin 'Geçinemeyen Emekliler Meydanı' olarak değiştirilmesini istedi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na yeni isim sunan YRP Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, meydanın isminin 'Geçinemeyen Emekliler Meydanı' olması yönünde teklifte bulundu. Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Madem Kayseri'de bir isim değişikliği furyası başlattınız, madem gerçekleri görmezden geliyorsunuz; Yeniden Refah Partisi olarak bizim de size bir teklifimiz var. O zaman biz de Yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimize reva gördüğünüz bu meydanın adını 'Geçinemeyen Emekliler Meydanı' koyuyoruz. Böylelikle meydandan her geçtiğinizde, o tabelaya her baktığınızda, maaşıyla kirasını ödeyemeyen amcamızı, torununa harçlık veremeyen teyzemizi hatırlayın. Biz bu tabelayı buraya, vicdanlarınıza asıyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
