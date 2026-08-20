Yeniden Refah'tan maden işçilerine destek: 'Sömürü aracı'

Haber : Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Gök, Ankara'da hak talepleriyle eylem yapan madencilere desteklerini açıklayarak, "Bugün madencilik, 3-5 şirket ya da holdingin bünyesinde resmen bir sömürü aracı olarak kullanılıyor. Bugün madencilik sektöründe çalışan emekçi kardeşlerimizin haklarını alamamaları, almak bir tarafa Ankara sokaklarında böyle sürüklenmelerini kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Gök, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı yazılı açıklamada, alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüren maden işçilerini desteklediklerini bildirdi.

Madencilerin sorunlarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bir hak mücadelesi olduğunu ifade eden Gök, şunları kaydetti:

"Bugün madencilik, 3-5 şirket ya da holdingin bünyesinde resmen bir sömürü aracı olarak kullanılıyor. Bugün madencilik sektöründe çalışan emekçi kardeşlerimizin haklarını alamamaları, almak bir tarafa Ankara sokaklarında böyle sürüklenmelerini Yeniden Refah Partisi olarak kabul etmemiz mümkün değil.

Türkiye'de her sektörde taşınan sıkıntıyı bugün Ankara'da madencilerle yaşıyoruz. Madencilik sektöründe ölen canların, kardeşlerimizin hesabının sorulmadığı, haklarının verilmediği bir dönemi yaşıyoruz. Kapalı kapılar ardında sayın bakanın sadece sizi izlediği, yetkililerinin sadece sırtını döndüğü bir anlayışla karşı karşıyayız.

Yeniden Refah Partisi olarak bu kardeşlerimizin hakkının verilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Yıldızlar Holding'in Elazığ Maden ilçesinde yaşattıklarını biliyoruz. Bir ilçenin yok edilmesini, oradaki varlıkların tarumar edilmesini, göz göre göre yok edilmesini yaşayan bir kardeşiniz olarak diyorum ki, bu mücadeleniz hak mücadelesidir ve sonuna kadar sizinleyiz."

Kaynak: ANKA