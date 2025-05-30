Yeniden Refah Partisi: Emeklilerin Bayram İkramiyesi Yetersiz

(EDİRNE) - Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, yaklaşan bayram öncesi vatandaşların ekonomik açmazda olduğuna dikkati çekerek, "Emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin lira, Diyanet'in açıkladığı kurban hisse bedeli 13 bin 500 lira. Yani emeklinin eline geçen bayram ikramiyesi, bir kurban hissesinin üçte biri bile etmiyor" dedi.

Çalışkan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Kurban Bayramının yaklaştığını, emeklinin Kurban Bayramı'nda da komşusundan gelecek kurban etine muhtaç olduğunu ifade etti.

"2018 yılında emekli bayram ikramiyesi bin liraydı"

Çalışkan, şunları kaydetti:

"2025 yılının ortasına geldiğimiz şu günlerde, milletimizin hali perişandır. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi tanımlar bu tabloyu anlatmaya yetmiyor, Bu tablo, artık bir sefalet sınırıdır. Emeklisi perişan, memuru çaresiz, çiftçisi küstürülmüş, esnafı borç batağına itilmiştir. Evladına harçlık veremeyen baba, tenceresini kaynatamayan anne, ay sonunu getiremeyen hane artık sessiz çığlıklar atmaktadır. Emeklilerimizin hali içler acısıdır. Bakınız, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Herkesin evine bir bayram neşesi girsin, bir sofra kurulsun istiyoruz ancak tablo ne yazık ki içler acısı. 2018 yılında emekli bayram ikramiyesi bin liraydı. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 850 liraya bir kurban hissesi alınabiliyordu. Bugüne gelindiğinde emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin lira, Diyanet'in açıkladığı kurban hisse bedeli 13 bin 500 lira. Yani emeklinin eline geçen bayram ikramiyesi, bir kurban hissesinin üçte biri bile etmiyor. Bu mudur sosyal devlet, bu mudur emekliye vefa? Emekli maaşı zaten 14 bin 469 lira. Emekli bu maaşla ne torununa harçlık verebilir ne de gönül huzuruyla misafir ağırlayabilir. Belli ki Ramazan Bayramı'nda zekata ve fitreye muhtaç kalan emekli, Kurban Bayramı'nda da komşusundan gelecek kurban etine muhtaçtır.

"Yönetemiyorsanız bırakın"

Bugünden tezi yok, hükümet şartları zorlamalı ve emeklilerin bayram ikramiyesi en az Diyanet'in bir kurban hisse bedeli ile eşitlenmelidir. Bununla birlikte Temmuz ayından itibaren emeklilerimize seyyanen maaş artışı verilmelidir. Ekonomide 'uçuşa geçtik' diyen iktidar, iflasları, konkordatoları görmüyor mu? İktidar görmüyorsa bile her fırsatta onu ayakta alkışlayan yandaş medya görüyor. 2025'in yalnızca ilk çeyreğinde, Ocak-Şubat-Mart aylarında 43 şirket iflas etti. 583 şirket konkordato için geçici mühlet istedi. Ne demek konkordato? Şirketlerin ödeyemeyeceği borçlarını yeniden yapılandırma talebi. Yani 583 şirket daha iflas için sıraya girmiştir. Bu rakamlar bile ekonominin nefessiz kaldığının ispatıdır. Bu rakamlar, her gün binlerce insan çalıştıran birkaç şirketin kapısına kilit astığını gösteriyor. Bu rakamlar, istihdamın gerilediğini, şirketlerle birlikte ailelerin de iflas ettiğini gösteriyor. Halkın mutfağı yanıyor, ama iktidar hala 'ekonomi büyüyor', 'yoksulluk bitti' masalları anlatıyor. Milletin bu masallara karnı tok. Artık, iktidarın bu kara rüyalardan uyanıp hayatın gerçekliğini görmesini istiyoruz. Yönetemiyorsanız bırakın, düzeltemiyorsanız gidin."