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İnternetten alınan bazı ürünler artık iade edilemeyecek

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yönetmelikle bazı ürünlerde iade hakkının kaldırıldığını açıkladı. Alınan ürünlerin iade edilememesi, tüketicilerin aleyhine bir durum olarak değerlendirildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik ile akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkının kaldırıldığını belirtti. Bu yönetmeliğin tüketicilerin aleyhine olduğunu dile getiren Şahin, "Uzaktan satışlarda tüketicilerin uzun zamandır hakları vardı. Bir ürünü 15 gün içerisinde sebep göstermeksizin iade etme hakkı. 1,5 sene önce bize sorulmadan ve kamuoyundaki uygulamaya bakılmadan bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Orada 'akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkı kaldırıldı' denildi. Bu, 'Eğer almışsanız o 15 günlük vazgeçme hakkını kullanamayacaksınız' anlamına geliyor" dedi.

TÜKETİCİYE EK YÜKLER GETİRİLDİ

Şahin, geri iade etme durumunda tüketicinin kargo ücretlerini kendisinin ödeyeceğini ifade ederek, "Vatandaşın aldığı ürün istediği çıkmamış veya beğenmemişse geri gönderiyordu ve kargoyu da karşı taraf ödüyordu. Yönetmelik böyleydi. Uzaktan satışın hakkı da budur. Bu konuda batıda daha ileri haklar var. Şimdi yönetmelik değişikliği ile 'Eğer tüketici kendi gönderecekse kargo parasını kendisi ödeyecek' diyorlar. Tüketiciye bir yük bindiriliyor" diye konuştu.

DAVA AÇILDI AMA SONUÇ ALINAMADI

Yönetmelik değişikliğinin iptali için dava açtıklarını belirten Şahin, "1,5 sene önce bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtık. Fakat 2025'e girdik ve halen karar verilmedi. Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek? Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik" ifadelerini kullandı.

"TELEFON SİPARİŞİ VERDİNİZ, OYUNCAK TELEFON GELDİ"

Şahin, vatandaşa zor kısmın bırakıldığını vurgulayarak, "Bu ürünlerde iade hakkı komple kalkıyor. İade edemeyeceksiniz. Telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok. Paranızla rezil olduğunuz gibi bir de dava açıp 3-5 sene bekleyeceksiniz. Buna yol açılmaması için ısrar ettik ama halen karar çıkmadı. Burada satıcı ve sahtekarlık düşüncesi olanlar korunuyor" dedi.

YANLIŞ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ

Şahin, bu durumun tüketiciyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Kim mahkemeye verecek ve senelerce bekleyecek. Bir de üzerine masraf edecek. Karşı taraf bunun kılıfını da hazırlamışsa hem para ödeyecekseniz hem de avukat masrafını karşılayacaksınız. Bu çok yanlış bir yönetmelik değişikliğiydi. Biz buna tepkimizi dile getirdik" dedi.

İnternetten alınan bazı ürünler artık iade edilemeyecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

dünyanın hiç bir yerinde halkına bu kadar düşman olmuş bir hükümet görülmedi. tek amaçları halkı köleleştirerek sömürmek.

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Haber YorumlarıSamy Skybird:

bende bundan sonra internetten almam bu ürünleri abi, ben kac kez internetten telefon aldim 2. el geldi, arızalı geldi, iade ettim kurtuldum ama simdi edemeyeceğim aldin 80 bin tl ye telefonu arizali geldi yada 2. el, geçmiş olsun bu nedir ya töbe alinmaz bu ürünler, gider magazadan alirim 3 kurus fazla olsun.

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

saçmalık bozuk geldi ise ne olcak insanlar keyif için değiştirmiyor aldığı ürünü bazı resimler yanıltıcı oluyor bozuk ürün geliyor

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Bu yönetmeliği kim hazırlamış onu ifşa edin rezil rüsva edin geri çekerler

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Haber YorumlarıHakkım Yok:

Devletim Internet satışlarından rahatsız anlaşılan tüketici internetten almasın diye elimden geleni yapıyor.helal olsun hatta internet satislarina internet kira vergisi verebilir tüketici bu bir öneridir ...

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Haber YorumlarıTürkiye Anavatan:

Bundan sonra İnternet almam buraya kadar kendilerine başka keriz bulsunlar okadar para vercem iade edemeyecem oylemi

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Haber YorumlarıMavi Balık:

iki tarafta magdur bir tarafta sahte ürün satan satıcı öteki tarafta uyanık tüketici.sıfır telefonu satın alıp 1 hafta kullanıp sonra rengi istediğim gibi değil diye iade et tel 2.el oldu büyük zarar,dev ses bombalarını alıp düğününde kullanıp işi bitince ses kaliteli değil diye iade eden var,orjinal şarj aleti alıp bozulanı içine koyup bu bozuk diye iade eden var.bir orj ürün kendi sitesinde 1000tl ise alışveriş sitesinde 250tl olurmu akıl var mantık var aldanmayın bir uyanık siz değilsiniz.

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Haber YorumlarıMengele:

Artik bundan sonra bilgisayar satacam ve kargoya verecem yari fiyatina paket icine ayva koyacam nasil olsa geri gönderemiyecek ne güzel gelir sagol varol akp sizlerin sayesinde kisa zamanda zengin olacam günde 100 tane satsam 20 bin liradan 2 milyon yapar ayda 60 milyon bir sene calis yeter

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