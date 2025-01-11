İnternetten alınan bazı ürünler artık iade edilemeyecek

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik ile akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkının kaldırıldığını belirtti. Bu yönetmeliğin tüketicilerin aleyhine olduğunu dile getiren Şahin, "Uzaktan satışlarda tüketicilerin uzun zamandır hakları vardı. Bir ürünü 15 gün içerisinde sebep göstermeksizin iade etme hakkı. 1,5 sene önce bize sorulmadan ve kamuoyundaki uygulamaya bakılmadan bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Orada 'akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkı kaldırıldı' denildi. Bu, 'Eğer almışsanız o 15 günlük vazgeçme hakkını kullanamayacaksınız' anlamına geliyor" dedi.

TÜKETİCİYE EK YÜKLER GETİRİLDİ

Şahin, geri iade etme durumunda tüketicinin kargo ücretlerini kendisinin ödeyeceğini ifade ederek, "Vatandaşın aldığı ürün istediği çıkmamış veya beğenmemişse geri gönderiyordu ve kargoyu da karşı taraf ödüyordu. Yönetmelik böyleydi. Uzaktan satışın hakkı da budur. Bu konuda batıda daha ileri haklar var. Şimdi yönetmelik değişikliği ile 'Eğer tüketici kendi gönderecekse kargo parasını kendisi ödeyecek' diyorlar. Tüketiciye bir yük bindiriliyor" diye konuştu.

DAVA AÇILDI AMA SONUÇ ALINAMADI

Yönetmelik değişikliğinin iptali için dava açtıklarını belirten Şahin, "1,5 sene önce bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtık. Fakat 2025'e girdik ve halen karar verilmedi. Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek? Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik" ifadelerini kullandı.

"TELEFON SİPARİŞİ VERDİNİZ, OYUNCAK TELEFON GELDİ"

Şahin, vatandaşa zor kısmın bırakıldığını vurgulayarak, "Bu ürünlerde iade hakkı komple kalkıyor. İade edemeyeceksiniz. Telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok. Paranızla rezil olduğunuz gibi bir de dava açıp 3-5 sene bekleyeceksiniz. Buna yol açılmaması için ısrar ettik ama halen karar çıkmadı. Burada satıcı ve sahtekarlık düşüncesi olanlar korunuyor" dedi.

YANLIŞ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ

Şahin, bu durumun tüketiciyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Kim mahkemeye verecek ve senelerce bekleyecek. Bir de üzerine masraf edecek. Karşı taraf bunun kılıfını da hazırlamışsa hem para ödeyecekseniz hem de avukat masrafını karşılayacaksınız. Bu çok yanlış bir yönetmelik değişikliğiydi. Biz buna tepkimizi dile getirdik" dedi.