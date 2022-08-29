Yeni pazaryerinin kolonları yerleştiriliyor

Düzce Belediyesi tarafından şehre modern ve kullanışlı pazaryeri kazandırılması için hummalı çalışmalar devam ediyor.

Düzce Belediyesi tarafından şehre modern ve kullanışlı pazaryeri kazandırılması için hummalı çalışmalar devam ediyor. Kısa süre önce temeli atılan pazaryerinde hafta sonu itibariyle kolonlar yerleştirilmeye başlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kendi enerjisini kendi üreten tüm pazarcı esnafının ve vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği pazaryeri projesinde yeni bir aşamaya daha geçildi.

Aziziye mahallesinde 5 bloktan oluşan modern pazaryerinin temel imalatlarının ardından çatıyı tutacak kolonlar da yerleştirilmeye başlandı.

Kolonları yerleştirilme işleminin tamamlanmasının ardından, pazaryerinin birinci bloğunda çatı montajına geçilecek. - DÜZCE