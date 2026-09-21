YENİ Partili vekiller Osmaniye'de emeklilerin 70 yaşında çalışmasını eleştirdi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de partililerle bir araya gelen YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ile Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekti. Mullaoğlu, "Ömür boyu emeklimiz çalışıyor. 70 yaşında, hala pazarda bir şeyler satıp evini geçindirmeye çalışıyor. Buna isyan ediyoruz" derken, Özkan ise "Ak Parti çok güzel bir şey başardı bu ülkede, insanlara gülmeyi unutturdu" eleştirisinde bulundu.

YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve YENİ Parti Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Osmaniye'de partililerle bir araya geldi.

Parti il binasında düzenlenen buluşmaya, Osmaniye İl Başkanı Avni Güvel, İlçe Başkanı Barış Özener ve çok sayıda yurttaş katıldı. Toplantıda konuşan YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekerek, şunları söyledi:

"EMEKLİ 70 YAŞINDA HALA ÇALIŞIYOR"

"Ömür boyu emeklimiz çalışıyor. 70 yaşında, hala bakıyorum pazarda bir şeyler satıp evini geçindirmeye çalışıyor. Buna isyan ediyoruz. Buna kimsenin hakkı yok. Bu millet sana orayı emanet ettiyse, senden oranın nimetlerini kendi etrafına kullan diye değil. Ülkenin bütününe kullanmak zorundayız. Onun için düne göre sorumluluğumuz daha fazla ve biz bunu başaracağız. Gittiğimiz her yerde gerçekten partimize, Genel Başkanımıza ilgi her geçen gün daha artıyor. Allah'ın izniyle desteğinizle de bu işi başaracağız."

"İNSANLARDA MUTSUZLUĞU YARATTILAR"

"Ak Parti insanlara gülmeyi unutturdu" diyen YENİ Parti Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan da "Ülkede 16 milyon emekli var. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları ülkemde her yerde görüyoruz. AK Parti çok güzel bir şey başardı bu ülkede: 'İnsanlara gülmeyi unutturdu.' İnsanlarda mutsuzluğu yarattı. İnsanlar mutlu değil. Yeni bir yola çıktık, yeni bir ailenin fertleriyiz. Çok çalışan çok hareketli bir Genel Başkanımız var. Geçenlerde bizim memleketteydi. İnanın sokaklar almadı bizleri. ve Genel Başkanımın gözlerine baktım, gözleri dolu doluydu. Burada da bugün bu heyecanı gördüm çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA