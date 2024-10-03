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Yeni Müdür Engin Öztürk, Göreve Başladı

Yeni Müdür Engin Öztürk, Göreve Başladı
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Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, göreve başlarken ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e yaptı.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk göreve başlarken, ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzalı atama kararnamesiyle Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Mustafa Budak, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne atandı. İl Müdürü Budak'ın yerine atanan Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk göreve başladı. Öztürk ilk ziyaretini Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e yaptı. Aygöl, Öztürk'ü yeni görevinde başarılar dilerken, iki kurum arasında ki işbirliğinin önemini arz etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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