Yeni Eğitim Yılı İçin Okul Kıyafeti Alışverişleri Hız Kazandı

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişleri hız kazandı. Çocuklar alışveriş heyecanı yaşarken, tekstil esnafı velilere pamuklu ürün tercih etmeleri çağrısında bulundu. Polyesterli kıyafetlerin sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtilirken, öğrencilerin baştan aşağıyı bin TL'den, bin 700 liraya kadar giydirilebileceği ifade edildi.

Türkiye genelinde yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlıklar sürüyor. Öğrenciler çanta ve kıyafet alışverişi için mağazaların yolunu tutarken, sektör temsilcileri pamuklu ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Polyesterli ürünlerin sağlıksız olduğu belirtilirken, okul kıyafetlerinde fiyatların geçen yıla göre yüzde 15 güncellendiği ancak yapılan indirimlerle geçen yılki seviyelerde tutulduğu kaydedildi.

Öğrenciler alışverişte heyecanlı

Kocaeli'de annesiyle alışverişe gelen ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen Zeynep Sevde Han (6), "Birinci sınıfa başlayacağım bu yüzden okul çantası almaya geldim. Çok heyecanlı ve mutluyum" dedi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Asa Tuna Çakır (6), "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çanta ve kıyafet alacağım" ifadelerini kullandı.

Ceylin Gökbudak (10) ise "Tatilim çok güzel geçti. Okul açılacağı için mutluyum ama arkadaşlarımla ayrı sınıflara düştüğümüz için biraz üzgünüm. Annemle okul kıyafetimi alacağım" diye konuştu.

"Pamuk sağlıklıdır, polyester hastalıklara yol açabilir"

İzmit'te tekstil sektöründe faaliyet gösteren giyim mağazası sahibi Ceyhun Eken, okul kıyafetlerinde pamuk kullanımının önemine değinerek, "25 yıldır okul kıyafeti üretimi ve perakende pazarlamasıyla uğraşmaktayız. Üretimimizde pamuklu ürünler kullanıyoruz. Polyesterli ürünler her ne kadar canlı gözükse de çok sağlıklı değildir. Pamuklu ürünlerde zamanla ufak renk açılmaları olabilir ama sağlıklıdır. Biz kendi ürünlerimizde pamuklu ürünler kullanıyoruz, tercihi vatandaşa bırakıyoruz. Alternatif olarak zaman zaman pamuklu ve pamuk-polyester karışımı ürünler de bulundurabiliyoruz. Polyesterli ürün yazın yakar, kışın üşütür. Ter kokutur, sağlıklı değildir. Dolayısıyla bronşit ve başka hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle ufak yaşta çocuklar çok daha hareketli oldukları için sonradan pişman olmamak adına daha sağlıklı ürünleri seçmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Yoğunluk her geçen gün artıyor"

Eken, mağazalarda hareketliliğin arttığını belirterek, "Geçen haftadan bu yana yoğunluk en üst seviyede. Her geçen gün daha da yoğun oluyor. Personel kapasitemizi talebe göre artırıyoruz. Terzi, paça ve tadilat hizmetlerinde de ücret almıyoruz" şeklinde konuştu.

"Fiyatlarda yüzde 15 güncelleme yaptık"

Fiyatlarla ilgili bilgi veren Eken, "Geçen yıla oranla yüzde 15 civarında yukarı yönlü güncelleme yaptık. Ancak vatandaş faydalansın diye son iki haftadır yüzde 10 iskonto uygulayarak fiyatları geri çektik. Bu yıl geçen yılın fiyatlarında ürün satıyoruz. 250 liraya tişört, 300 liraya pantolon, 550 liraya ürün alınabiliyor. Pantolonlar 350-500 lira arasında değişiyor. Yüzde 10 indirimle birlikte 650 liraya kaliteli birinci sınıf ürünle alt-üst giyinmek mümkün. Yanına bir de kışlık eklenirse yaklaşık bin 270 liraya yazlık ve kışlık kıyafet alınabiliyor. Ortaokulda bu fiyatlara 50-100 lira, lisede ise ürün çeşitlerine göre biraz daha fark ekleniyor" diye konuştu.

"Ürün çeşitliliği bütçelere göre değişiyor"

Eken, farklı bütçelere uygun seçeneklerin bulunduğunu da belirterek, "Likralı, pamuklu birçok ürün var. Herkes bütçesine göre alışveriş yapabilsin diye ortak renkteki ürünlerde alternatifler sunuyoruz. Dolayısıyla aynı öğrenciye aynı parça sayısını bin liraya da giydirebiliyorken, bin 300, bin 500, bin 700 liraya da giydirebiliyoruz. Veliler genelde 'bir büyüğünü alalım seneye de giysin' diye düşünüyor. Ancak dönem bitmeden, hatta yarıyılda bile yenileme ihtiyacı doğabiliyor. Çünkü çocuklar hareketli olduklarından kıyafetler çabuk yıpranıyor. Aslında üzerine göre almak en sağlıklısı. Örneğin 250 liraya alınan bir tişört, okulların açık olduğu 9 ay boyunca her gün kullanıldığında fazlasıyla karşılığını veriyor. Üzerine göre alınan kıyafetler daha şık, daha kullanışlı oluyor" dedi.

Bu sene alışveriş sezonunun uzun sürebileceğine dikkati çeken Eken, "Milli Eğitim Bakanlığımızın takvimi geçen yıla göre 3 hafta geriden gidiyor. Geçen yıl ağustosun başında bitmiş olan takvim, bu yıl eylül başında ancak tamamlandı. Bu da alışverişin başlamasına etki ediyor. Ayrıca maaşlarını bekleyen veliler de var. Bu nedenle alışverişlerin daha uzun süreceğini düşünüyorum" dedi. - KOCAELİ