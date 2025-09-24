Yeme İçme Sektöründe KDV Oranı Eleştirisi: Eşitlenmeli

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşkun, gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 iken yeme içme sektöründe yüzde 10 uygulanmasının maliyetleri artırdığını belirterek, düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşkun, yeme içme sektörünün on binlerce kişinin ekmek kapısı olduğunu, sektör aktörlerinin ayakta kalabilmesi için KDV oranlarının düşürülmesi için iki yıldır mücadele verdiklerini söyledi. Coşkun, Yozgat'ın tescilli damak tadı tandır kebabının porsiyonunu 450 liradan verdiklerini, KDV oranlarının eşitlenmesi halinde 400 liranın bile altında müşteriye sunabileceklerini anlattı.

"Yemekler pahalı bulunuyor"

KDV'deki dengesizlik nedeniyle müşterilerin yemek fiyatlarını yüksek bulduklarını vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:

"Lokanta girdileri, bizlere yüzde 1 ile girip yüzde 10 ile çıkış yapıyoruz. Bu bizim lokanta sektöründe, yeme içme sektöründe çok büyük bir maliyetlere neden oluyor. Müşterilerimize bunları sunmak zorunda kalıyoruz. Yemekler pahalı bulunuyor. Fiyatları artık müşterilerimiz kaldıramaz hal alıyor. O yüzden de gıda sektöründeki yüzde 1'lik oranları lokanta sektöründe de yüzde 1'e ya da her ikisini de eşitleme yönüne getirmesini istiyoruz. Artık bundan dolayı müşterilerimize hitap edemez vaziyete geldik, işlerimiz düştü. KDV oranlarındaki gelir gider tablosu bizlere çok büyük bir külfet olmaya başladı. Türkiye genelinde tüm restoranlar, tüm lokantalar, yeme içme sektörlerinin mağduriyetini Yozgat'ta da en büyük şekilde yaşıyoruz. Kısır bir döngü içerisinde olan bir memleketimiz var. Burada bir de bunlar olduğu zaman işlerimiz tamamen düşüyor.

Devlet büyüklerimizden artık buna bir çözüm getirmesini istiyoruz. Yaklaşık iki yıldır biz bunla çok büyük bir mücadele etme zorunda kaldık. İşin farklı yönü, gıda sektöründe yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e düşürdüklerinde hiçbir şey değişmedi, üstüne bir de zamlar geldi. Bizde yüzde 1'den yüzde 10'a çıktığımız zaman bize de ekstra maliyetler geldi. Örnek veriyorum yiyecekler üzerine biz artık yüzde 10, yüzde 15 ekstra koymak zorundayız. O zaman da müşterilerimiz tarafından tepki çekiyoruz, tepki alıyoruz. Müşterilerimiz bunları karşılayamaz vaziyette. Bu konuda mağduruz, bunun giderilmesini istiyoruz."