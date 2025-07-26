Yaz Tatilinde Su Satarak Harçlık Kazanan İki Çocuk

Eskişehir'de oyuncak almak isteyen iki çocuk yaz tatilinde su satarak harçlıklarını çıkarmaya çalışıyor.

Eskişehir'in Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi'nde su satışı yapan Toprak Emilimli ve Ayaz Çınar Erez isimli iki arkadaş, yaz tatilini hem çalışarak hem de oyuncak alma hayallerine ulaşmak için değerlendiriyor. 10 liradan su satan çocuklar, kazandıkları parayla hem oyuncak almayı hem de birlikte gezmeyi hedefliyor. Yaz sıcağında kendi emekleriyle harçlıklarını çıkarmaya çalışan arkadaşlar, kısa sürede çevredeki vatandaşların da takdirini ve ilgisini çekti.

"Oyuncak robot almak istiyorum"

Su satışına yeni başladıklarını belirten Toprak Emilimli, "Oyuncak alabilmek için arkadaşımla birlikte su satıyoruz. Ben oyuncak robot almak istiyorum. Gün içinde iyi kazanıyoruz ama daha yeni başladık. Daha çok satış yapıp daha çok kazanmamız lazım" dedi.

Arkadaşıyla birlikte kazandıklarını paylaşacaklarını ifade eden Ayaz Çınar Erez ise, "Arkadaşımla birlikte oyuncak alacağız. Kalan parayla da istediğimiz yerlere gidip gezeceğiz. Daha 1 saat önce geldik, şimdiye kadar iki koli su sattık" şeklinde konuştu.

İki çocuğun çabası, çevredeki esnaf ve vatandaşlardan da takdir topladı. Birçok kişi çocuklardan su alarak destek verirken, bazı vatandaşlar da tebessüm ederek moral veriyor. - ESKİŞEHİR