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Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10. Yılını Kutluyor: 30 Milyon Araç Geçişi ve 138 Milyar Lira Tasarruf

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10. Yılını Kutluyor: 30 Milyon Araç Geçişi ve 138 Milyar Lira Tasarruf
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprümüzden 2025 yılında toplam 47 milyon araç geçiş yaptı, 2026 yılı Ağustos başı itibarıyla bu sayı 30 milyona ulaştı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprümüzden 2025 yılında toplam 47 milyon araç geçiş yaptı, 2026 yılı Ağustos başı itibarıyla bu sayı 30 milyona ulaştı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Ağustos 2016 tarihinde hizmete açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu.

"Köprümüzden 2025 yılında toplam 47 milyon araç geçiş yaptı"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yoğun bir ulaşım akışına hizmet ettiğini belirten Uraloğlu, "Köprümüzden 2025 yılında toplam 47 milyon araç geçiş yaptı. 2026 yılı Ağustos başı itibarıyla bu sayı 30 milyona ulaştı" ifadelerini kullandı.

10 yılda 138 milyar lira tasarruf

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün İstanbul trafiğinin rahatlatılmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, köprünün zaman ve yakıt tasarrufuyla ekonomiye de katkı sunduğunu söyledi. Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan ise 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık. 180 bin ton karbon emisyonunu önledik" diye konuştu.

Köprünün İstanbul'un kuzeyinde yer alan İstanbul Havalimanı'na ulaşım açısından da önemli bir bağlantı sağladığını aktaran Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü modern tasarımı, estetik yapısı ve ileri mühendislik teknikleriyle ülkemizin sembol projelerinden biri oldu. Köprümüz yoğun ve sürekli bir karayolu trafiğine hizmet ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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