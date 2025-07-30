Yataş İşçileri Hakları İçin İş Bıraktı

Yataş İşçileri Hakları İçin İş Bıraktı
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Kayseri'de Yataş firmasının çalışanları, 150 gündür alamadıkları hakları için iş bırakma eylemi yaptı ve sendikalarını protesto etti.

Kayseri'de faaliyet gösteren Yataş firmasında çalışan işçiler, haklarını alamadıkları iddiasıyla iş bırakma eylemi yaptı.

Kayseri'de ev tekstili sektöründe üretim faaliyeti gösteren Yataş firmasında çalışan işçiler, yaklaşık 150 gündür haklarını alamadıkları iddiasıyla iş bırakma eylemi yaptı. 3 bine yakın işçinin çalıştığı firmanın personelleri fabrika bahçesinde sloganlar atarak haklarının verilmesini istedi. İşçilerin firma ile birlikte bağlı bulundukları Öz İplik Sendikası'nı haklarını savunmadıkları gerekçesi ile protesto ettiği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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