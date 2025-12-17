Haberler

Yatağan'da zeytin hasadı ve bereket duası yapıldı

Yatağan'da zeytin hasadı ve bereket duası yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, zeytin hasadı döneminde Bahçeyaka Mahallesi'nde zeytin hasadı ve bereket duası etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Yatağan İlçe Müftüsü, mahalle muhtarı ve Kur'an kursu öğrencileri katıldı.

Muğla Yatağan İlçe Müftülüğü, ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan zeytin hasadı döneminde Bahçeyaka Mahallesi'nde zeytin hasadı ve bereket duası gerçekleştirildi.

Yatağan İlçe Müftülüğü, 2025-2026 zeytin hasat sezonunun tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli geçmesi amacıyla Bahçeyaka Mahallesi'nde zeytin hasadı ve bereket duası gerçekleştirildi. Merkez Kur'an Kursu öğrencisi olan Harika Balık'a ait zeytin bahçesinde gerçekleştirilen programa Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, Bahçeyaka Mahalle Muhtarı Kamil Kaptan, Şube Müdürü İsmail Mutlu, Yatağan Müftülüğü TDV gönüllülerinden Merkez Kur'an Kursu öğreticisi Hatice Şerit ve öğrencileri ile bahçe sahibi Harika Balık ve ailesi katıldı.

Program, Şube Müdürü İsmail Mutlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, zeytinin Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde önemine dikkat çekerek, "Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette ismi geçen zeytin, Peygamber Efendimizin (sas) de hadislerinde övdüğü gıdalardan biridir. Nur Suresi 35. ayette 'mübarek bir ağaç' olarak nitelendirilen zeytine, Tin Suresi 2. ayette de dikkat çekilmiştir. Allah Resülü (sas) 'Zeytinyağını ekmeğe katık ediniz ve bu yağı kullanınız. Çünkü bu yağ, mübarek bir ağaçtandır' buyurmuştur. Zeytin, Rabbimizin bizlere sunduğu sayısız nimetlerden biri olmasının yanı sıra bölgemizin de en önemli geçim kaynaklarındandır. Şükrettiğimiz takdirde nimetlerin artacağını bizlere bildiren Rabbimize hamd ederek, yeni hasat yılımızı dualarla başlatıyoruz. İnşallah kazasız belasız, hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi olur. Helalinden kazanıp helal yollarda harcamayı Rabbim bizlere nasip eylesin" dedi.

Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, hasat sezonunun tüm üreticiler için bereketli geçmesi temennisiyle dua etti.

Programın devamında Yatağan Müftülüğü TDV gönüllülerinden oluşan Merkez Kur'an Kursu öğrencileri, öğreticileri Hatice Şerit rehberliğinde zeytin bahçesinde hasada yardımcı oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Jake Paul ve Anthony Joshua kozlarını paylaşacak

Dünyanın beklediği maça günler kaldı
title