Yatağan'da zeytin hasadı ve bereket duası yapıldı

Muğla Yatağan İlçe Müftülüğü, ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan zeytin hasadı döneminde Bahçeyaka Mahallesi'nde zeytin hasadı ve bereket duası gerçekleştirildi.

Yatağan İlçe Müftülüğü, 2025-2026 zeytin hasat sezonunun tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli geçmesi amacıyla Bahçeyaka Mahallesi'nde zeytin hasadı ve bereket duası gerçekleştirildi. Merkez Kur'an Kursu öğrencisi olan Harika Balık'a ait zeytin bahçesinde gerçekleştirilen programa Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, Bahçeyaka Mahalle Muhtarı Kamil Kaptan, Şube Müdürü İsmail Mutlu, Yatağan Müftülüğü TDV gönüllülerinden Merkez Kur'an Kursu öğreticisi Hatice Şerit ve öğrencileri ile bahçe sahibi Harika Balık ve ailesi katıldı.

Program, Şube Müdürü İsmail Mutlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, zeytinin Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde önemine dikkat çekerek, "Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette ismi geçen zeytin, Peygamber Efendimizin (sas) de hadislerinde övdüğü gıdalardan biridir. Nur Suresi 35. ayette 'mübarek bir ağaç' olarak nitelendirilen zeytine, Tin Suresi 2. ayette de dikkat çekilmiştir. Allah Resülü (sas) 'Zeytinyağını ekmeğe katık ediniz ve bu yağı kullanınız. Çünkü bu yağ, mübarek bir ağaçtandır' buyurmuştur. Zeytin, Rabbimizin bizlere sunduğu sayısız nimetlerden biri olmasının yanı sıra bölgemizin de en önemli geçim kaynaklarındandır. Şükrettiğimiz takdirde nimetlerin artacağını bizlere bildiren Rabbimize hamd ederek, yeni hasat yılımızı dualarla başlatıyoruz. İnşallah kazasız belasız, hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi olur. Helalinden kazanıp helal yollarda harcamayı Rabbim bizlere nasip eylesin" dedi.

Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, hasat sezonunun tüm üreticiler için bereketli geçmesi temennisiyle dua etti.

Programın devamında Yatağan Müftülüğü TDV gönüllülerinden oluşan Merkez Kur'an Kursu öğrencileri, öğreticileri Hatice Şerit rehberliğinde zeytin bahçesinde hasada yardımcı oldu. - AYDIN