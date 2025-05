Yaşar Üniversitesi'nde TEDx Etkinliği ile İlham Dolu Buluşma

TEDx Yaşar University etkinliği kapsamında her biri kendi alanlarında başarılarıyla fark oluşturan isimler üniversiteliler ile buluştu.

Paylaşmaya Değer Fikirler mottosuyla yola çıkan ve dünyayı etkilemeyi başaran bir konferanslar ağı olan TED platformunun bu etkileşimi yerelden başlatmak için oluşturduğu TEDx buluşmalarının son durağı Yaşar Üniversitesi oldu. Bu sene "Puzzle" temasıyla Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, sanat, spor ve iş dünyasında başarılarıyla adından söz ettiren isimler Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle deneyimlerini ve başarı hikayelerini paylaştı.

"Her konuşmacı kendi yaşamından bir parça getiriyor"

TEDx Yaşar University Resmi Organizatörü Mert Batın Taşkın ve TEDx Yaşar University Eş Organizatörü Melike Torun açılış konuşmalarında, Yaşar Üniversitesi sahnesine TEDx gibi küresel bir kültürün imzasını atmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin bir geleneğin başlangıcı olmasını diliyoruz. Etkinliğimizin teması puzzle hayat gibi. Parçaları bazen kayıp, bazen tamamlanmış. Bugün buradaki her konuşmacı kendi yaşamından bir parça getiriyor. Her fikir ve anlatı bu benzersiz yapbozun bir parçası ve bizler için ilham kaynağı olacak. Bugün sanattan spora, bilim dünyasından tasarıma, hukuktan gastronomiye, reklamdan mimariye uzanan bir yolculuğa çıkacağız" dedi.

Gençlerle paylaştılar

Etkinlikte çellist, ses sanatçısı ve besteci Adasu Akın, Okyanus Yedilisi'nde 5 parkur geçen ilk Türk kadını ve ultra-maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Türk yemeklerini dünyaya tanıtan Executive Chef Soner Kesgin, milyonlarca kullanıcıya ulaşan Univerlist, Kitup, Goodsted HRPanda, Clips gibi birçok başarılı girişimin kurucu ortağı, Avrupa'nın ilk startup stüdyolarından biri olan Univenn'in kurucularından Dr. Murat Ödemiş, günlük hayatı kendine has tarzıyla, çizgileriyle yansıtan karikatür sanatçısı İlhan Canıtez, yapay zeka sistemleri, siber güvenlik, insan-robot etkileşimi ve yeni nesil kablosuz teknolojiler (5G/6G) ile hukuk arasındaki ilişkiye odaklanan çalışmalar yapan akademisyen Dr. Başak Ozan Özparlak, reklam yazarı olarak başladığı kariyerine, yönetmenlik ve ajans başkanlığını da ekleyen, global markalarla yaptığı çalışmalar dışında, 2021'den bu yana uluslararası şirketlere fikir, markalama, iletişim konularında konuşmalar yapan reklamcı Özgür Doğan, Yaşar Üniversitesi mezunlarından ve kariyerini Portekiz'de sürdüren İçim Atlı ve hukukun ruhuyla sanatı ve kültürü buluşturan avukat Ulvi Puğ, kariyerlerinde yaşadıkları deneyimleri genç beyinlerle paylaştı.

"Her başarının ardında çok büyük bir mücadele ve emek var"

Okyanus Yedilisi'nde 5 parkur geçen ilk Türk kadını unvanının sahibi ultra-maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "Benim hikayem 2017'de Manş Denizi parkurunu yüzmeye çalışırken başladı. İngiltere'den Fransa'ya geçmek için kulaç atmaya başladım. 7 saat 16 derece suda yüzdüm. Ama vücudum soğuğa yenildi. Hakem beni sudan çıkardı. O an her şey bitti dedim. Derler ya; kurduğunuz hayal sizi korkutmuyorsa yeterince büyük değildir diye. Kendi imkanlarımla sağladığım bütçem, umutlarım hepsi elimden kayıp gitmişti. Önümde iki seçenek vardı. ya bırakacaktım ya da devam edecektim. İlk başarısızlığımda pes etseydim. Bugün burada sizlere deneyimlerimi anlatıyor olmazdım. Her başarının ardında çok büyük bir mücadele ve emek var" dedi.

Benim branşımda doğa anaya karşı mücadele de var diyen Avcı, sözlerini şöyle noktaladı: "Ben karanlıktan korkarım. Catalina Kanalı'nı (ABD) geçerken parkura gece başlamam gerekiyordu. Kendimi karanlık sulara attım. 7 saat karanlıkta yüzdüm. Orayı geçen ilk Türk kadın sporcu oldum. Bazen de çok formda ve hazır olsanız da doğa ana izin vermeyince yapamıyorsunuz. Günlerce hava şartlarının uygun olmasını bekliyorsunuz."

Okyanus Yedilisi'nden şimdiye kadar Cook Boğazı (Yeni Zelanda), Molokai Kanalı (Hawaii), Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Catalina Kanalı (ABD) ve Cebelitarık Boğazı'nı (İspanya-Fas) geçmeyi başaran, Molokai Kanalı'nı geçen ilk ve tek Türk ünvanını elde eden genç sporcu, Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsugaru Kanalı'nı (Japonya) da bu yıl tamamlayarak "Okyanus Yedilisi'ni geçen ilk Türk kadını" olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Beethoven'dan Neşet Ertaş'a birçok farklı eseri hem çalıp hem söyleyerek seslendiren ve kendine has bir tarz oluşturan çello sanatçısı Adasu Akın, etkinlikte seslendirdiği eserlerle büyük beğeni aldı. - İZMİR