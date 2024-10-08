Yarım Asırlık Ayakkabı Tamir Ustası Ferhat Yıldızer'in Müşteri Memnuniyeti Vurgusu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yarım asırdır ayakkabı tamir ustalığı yapan 71 yaşındaki Ferhat Yıldızer mesleğini büyük bir özveri ve sevgiyle sürdürürken, "Müşteri memnuniyeti ve kaliteli işçilik bizim işte başarının anahtarı" dedi.

İncirliova'da ayakkabı tamir ustalığı yapan Ferhat Yıldızer yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü mesleğindeki deneyim ve birikimini deforme olmuş ayakkabıları eski haline getirmek ve yeni ayakkabılar üretmek için kullanıyor. Gelişen teknoloji ve değişen ayakkabı modasına rağmen Yıldızer'in bu alandaki uzmanlığı ve İncirliova'nın dört bir yanından ve çevre mahallelerden gelen müşterilere sunduğu hizmet uzun yıllar süren meslek yolculuğunu kıymetli hale getiriyor.

Ayakkabı tamir ustası Ferhat Yıldızer ekonomik şartların etkisiyle insanların artık daha uygun fiyatlı ayakkabılara yöneldiğini belirterek, "Son yıllarda alım gücündeki düşüş nedeniyle, birçok kişi daha uygun fiyatlı ve genellikle kalitesiz ayakkabıları tercih ediyor. Ancak, bu ayakkabılar kısa süre içinde deforme olabiliyor. Özellikle spor ayakkabılarda bu sorun daha belirgin hale geliyor çünkü bu tür ayakkabılar genellikle daha hafif malzemelerle üretiliyor ve yoğun kullanım sonucunda hızla yıpranabiliyor. Ayakkabılardaki dikişlerin açılması, tabanların aşınması ve diğer deforme olmuş bölgeler sıkça karşılaştığımız sorunlar arasında. Yani, artık daha eskisinden daha sık olarak ayakkabıların tamiri ile ilgileniyoruz. Müşterilerimiz, yeni bir ayakkabı almak yerine mevcut ayakkabılarını tamir ettirerek ömrünü uzatmayı tercih ediyorlar. Bu da bizim işimizin artmasına yol açıyor ve biz de müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çaba gösteriyoruz" dedi.

"Müşteri memnuniyeti ve kaliteli işçilik bizim işte başarının anahtarı"

Yıldızer müşteri memnuniyeti ve kaliteli işçiliğin bir ayakkabı tamircisinin başarısının anahtarı olduğunu vurgulayarak, "Bu işteki başarının temelinde müşteri memnuniyeti yatıyor. Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak, sadece işimizi iyi yapmamızla ilgili değil, aynı zamanda onlara olan yaklaşımımızla da ilgili. İşimizi ne kadar özenli yaparsak, müşterilerimiz de bize o kadar güveniyor ve memnuniyetleri artıyor. Bu noktada kaliteli işçilik büyük bir rol oynuyor. Her işin detayına dikkat etmek, kullanılan malzemelerin kalitesine özen göstermek ve işin her aşamasında titizlikle çalışmak, kaliteli sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Kaliteli işçilik, müşteri memnuniyetini doğrudan etkiliyor ve bu da bizim işimizin devamlılığı için kritik bir faktör" diye konuştu. - AYDIN