Çırak olarak girdiği dükkandaki hayali yarım asır sonra gerçek oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayalini gerçekleştiren bir esnaf, yarım asır önce çırak olarak çalışmaya başladığı dükkanın sahibini oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 1975 yılında otomobil ve traktör parçası satan iş yerine çırak olarak çalışmaya başlayan 67 yaşındaki Oğuz Matracı, yaklaşık 23 yıl sonra kalfalığa yükseldi. Aynı dönemde patronunun teklifi üzerine iş yerine ortak Oğuz Matracı, yarım asırdır aynı dükkanda çalışarak evini geçindirdi. Uzun yıllardır çalıştığı dükkanı satın almak isteyen Matracı, hayalini 50 yıl sonra gerçekleştirdi. Kendi dükkanını alarak çırak olarak çalışmaya başladığı dükkanın patronu olan Matracı, işini aşkla yapıyor.

"Allah bana bu dükkanı satın almayı nasip etti"

41 yıl önce patronunun iş yerini kendisinin satın aldığı dükkana taşıdığını ifade eden Matracı, "Ben burada çırak olarak çalışmaya başladım. Askerden geldikten sonra, 1982 yılında ustam bana ortaklık teklif etti ve kabul ettim. Çalıştıkça borcumu ödedim. Dükkanın malının yarısına sahip oldum. Borcum da bittikten hayalim bir dükkan sahibi olmaktı. Zaman geldi dedim ve Allah nasip etti, dükkanı satın aldık. Dükkan sahibi olduk ama bu zaman zarfında tabii ki aşağı-yukarı 50 sene gibi bir zaman geçti. Biz, bu dükkana geleli de 41 sene oldu. 41 senedir bu dükkanda kiracıyız. 1998 yılında ben ortağımdan ayrıldım. Daha sonra dükkan hayaliyle yaşamaya başladık. Bu sene Allah bana bu dükkanı satın almayı nasip etti ve çok huzurluyum" dedi.

"Bana gurur veriyor"

İşi sayesinde çocuklarını büyüttüğünü ve yıllardır evinin geçimini sağladığını kaydeden Matracı, "1998 yılında ortaklıktan ayrıldıktan sonra tek başıma dükkanın içerisini yönetmeye başladım. Ne çok para kazandım, ne az para kazandım. Çok para kazanıp kimseye faydam olmadı, az para kazanıp kimseye muhtaç olmadım. Babamın bize öğrettiği haysiyeti, burada devam ettirmeye çalıştım. Aynı zamanda da bu haysiyeti, doğruluğu ve dürüstlüğü de çocuklarımızı da vermek istedik. Çocuklarımı da bu şekilde yetiştirdim. Ellerine ekmeği verdik, makamları iyi, memuriyetleri güzel. Herkes onlardan da memnun. Bu da bana gurur veriyor" diye konuştu.

Aynı sanayi sitesinde lastik tamirciliği yapan yapan Recep Gümüş ise Matracı'nın yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirmesinin kendilerini de sevindirdiğini kaydederek, "1980 yılında ben çıraklığa başladım. O tarihte de Oğuz Matracı abimle tanıştım. Çarşı içerisinde esnaflık yaparken o günlerde bu bölgede iyi bir esnaf olduğunu gördüm ve tanıdım. Herkese eşit davrandı, kimseyi kırmadı. Yıllardır burada esnaflık yapıyor. Sakin ve mükemmel bir insan. Taşköprü'nün sevilen bir esnafı, sağ olsun Oğuz abi ile de gurur duyduk" şeklinde konulştu. - KASTAMONU