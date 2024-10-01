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Yargıtay'dan Kambiyo Senetlerine İlişkin Önemli Karar

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Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, senet üzerinde 'TL' ibaresinin çizilerek 'USD' yazılmasının tahrifat olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Karar, kambiyo senetlerinde tahrifatın tanımını yeniden şekillendiriyor.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, senet üzerinde "TL" ibaresinin çizilerek yerine "USD" yazılmasının tahrifat olarak kabul edilmeyeceğine karar verdi.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 23.03.2023 tarihli kararıyla, kambiyo senetlerinde tahrifatın tanımını yeniden şekillendiren bir hüküm verdi. Kararda, senet üzerinde bulunan 'TL' ibaresinin çizilerek yerine 'USD' yazılmasının, senedin matbu olması nedeniyle tahrifat olarak değerlendirilemeyeceği açıklandı.

"Geçerliliği için bazı şartların mevcut olması gerekmektedir"

Kararı değerlendiren Avukat Buket Nurşah Tekışık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kambiyo senetlerinde tahrifat, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 748. maddesinde düzenlenmiştir. Hükme göre değiştirmeden sonra senet üzerine imza koymuş olan kişiler değişmiş metne ve ondan önce imzasını koyanlar ise eski metne göre sorumlu olurlar. Söz konusu kurumun uygulanma şartları, büyük ölçüde yargı kararlarıyla şekillenmiştir. Senetler bilindiği üzere matbudur. Yani klasik bir şekli vardır ve bunun üzerinden değişiklikler yapılarak hazırlanır ve ardından imzalar atılır. Ancak geçerliliği için bazı şartların mevcut olması gerekmektedir" dedi.

Tekışık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar, bono veya emre muharrer senet ibaresi mutlaka yer almalıdır. Bütün şartların olmasına rağmen bu ibareler yoksa bu senet emre yazılı ödeme vaadi olarak kabul edilir. Belirli bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi vaadi. Bonoda mutlaka bedel olacak, belirli olacak, bedelin ödenmesi kayıt ve şarta tabi tutulmayacak. Kime ya da kimin emrine ödenecekse onun adı ve soyadı (lehtarın ismi), keşidecinin imzası mutlaka bulunmalıdır ve kendi el ürünü olmalıdır. Düzenlenme tarihi mutlaka olmalıdır" diye konuştu.

"Tahrifat olarak kabul edilemez ve senedin geçerliliğini etkilemeyecektir"

Tahrifatın, bir şeyin aslını bozma, değiştirme anlamı taşıdığına dikkat çeken Tekışık, "Takibe konu senet kambiyo senedi vasfında olup senet üzerinde herhangi bir çizinti, kazıntı veya silinti olmaması nedeniyle senetteki 'TL' ibaresinin çizilerek yerine 'USD' yazılması senet matbu olduğundan tahrifat olarak kabul edilemez ve senedin geçerliliğini etkilemeyecektir. Ancak bunun yanında söz konusu kararın verildiği olayda senedin sonradan anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu da yazılı delille kanıtlanamamıştır. HMK'nın ispat yükünü düzenleyen 190. maddesine göre ispat yükü; kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Senette sonradan düzenleme yapıldığı ispatlanmadığı sürece, senedin geçerliliği devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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