Başkan Güngör: 'Konaklama tesisinde yangın güvenliği için süre uzatıldı'

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, oda olarak yürüttükleri girişimler neticesinde konaklama tesislerinde yangın güvenliği eksikliklerinin giderilmesine yönelik sürenin 31 Mayıs 2026 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

10 Ocak 2026 tarihli ve 33133 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, itfaiye raporu alınması gereken ancak yangın güvenliği eksikliklerini henüz tamamlayamamış konaklama tesislerine 31 Mayıs 2026 tarihine kadar ek süre tanındı.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yönetmelik değişikliği kapsamında, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca özellikle malzeme temini ve uygulama süreci gerektiren eksikliklerin giderilebilmesi amacıyla işletmelere ilave zaman sağlandığını vurguladı. Güngör, bu sürenin yalnızca eksikliklerin tamamlanmasına yönelik olduğunun altını çizdi. Güngör, tanınan süre içinde yapılacak denetimlerde itfaiye raporunu ibraz edemeyen işletmelerin faaliyet gösteremeyeceğini belirterek, verilen süreye rağmen eksikliklerin giderilmemesi halinde söz konusu tesislerin faaliyetten men edileceğini ifade etti. Güngör, belirtilen tarihe kadar itfaiye raporunun sunulamaması durumunda ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilerek işletmelerin kapatılacağını hatırlattı. - ANTALYA