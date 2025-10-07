Yamaç Paraşütü ile Filistin Bayrağı Açıldı

Antalyalı Yamaç Paraşütü Pilotu Mehmet Sadık Göller, takım arkadaşıyla birlikte Van Gölü semalarında Filistin bayrağı açtı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor. Filistin halkına yapılan zulme karşı en büyük desteği veren ülkelerin başında gelen Türkiye'de halk her fırsatta tepkisini göstermeyi sürdürüyor. Bütün önemli etkinliklerde yamaç paraşütü ve paramotor ile yaptığı uçuşlarla etkinliklere destek veren Antalyalı Yamaç Paraşütü Pilotu Mehmet Sadık Göller, takım arkadaşıyla birlikte havalanarak Van Gölü semalarında Filistin bayrağı açtı. Zulmün 2'nci yıl dönümünde Filistin halkına ve Sumud Filosu'na destek vermek için havalandığını belirten Göller, bu zulmün bir an önce bitmesini ve Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasını istedi. Göller, "Bugün burada olmamızım sebebi Filistin'e destek veren Sumud Filosu'nun yaptığı ve açmış olduğu o gediğin amacına ulaştığına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah Filistin'e özgürlük gelecektir. Bütün dünya kamuoyunda İsrail'in yaptıkları alenen göründü. Herkes bunu fark etti. Çünkü onlar hep mağdur edebiyatı yapıyorlardı. Bundan sonra Filistin'in yaşadığı acıların sona ereceğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Bundan sonraki süreçte bütün sivil toplum örgütlerinin ve devlet başkanlarının bu konuda bir şeyler yapacaklarını düşünüyorum. Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail diyorum" dedi.

Uçuş yapan Ahmet Durmuş ise "Bugün arkadaşlarla Madavank tepesine geldik. Sadık Göller abimiz İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto etmek için bayraklı uçuş yapıyordu bizi de uçurdu. Allah razı olsun. İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmün yıl dönümünden dolayı yaptıkları uçuş için Sadık Göller abimi tebrik ediyorum. Allah inşallah tevhit ehli olan Müslümanların eliyle İsrail'in zulmünü bitirecek ve bizleri de onlara memur edecek, bu zulüm bitecek İsrail de yerle yeksan olacak inşallah" dedi. - VAN