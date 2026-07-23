Yalova-Armutlu yolu tamamlanıyor

1998 yılında ihale edilen ve yıllardır tamamlanması beklenen Yalova- Armutlu kara yolu, Armutlu- Esenköy Tünelleri'nin cuma günü hizmete açılmasıyla tamamlanıyor. Açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu gerçekleştirecek.

Yalova'da 1998 yılında ihalesi yapılan ve yıllardır bitirilemeyen Yalova-Armutlu kara yolu, Armutlu-Esenköy Tünelleri'nin hizmete açılmasıyla tamamlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 24 Temmuz 2026 cuma günü gerçekleştirilecek törenle yolun en kritik bölümlerinden biri olan tüneller trafiğe açılacak ve güzergah kesintisiz hizmet vermeye başlayacak.

Bakanın Yalova programı yoğun geçecek

Yalova-Armutlu Yolu Açılış Töreni'nin ardından Bakan Uraloğlu kent merkezinde esnaf ziyareti ve vatandaş buluşmasına katılacak. Uraloğlu, Yalova Valiliği ve AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Uraloğlu, günün son programında ise Yalova Güney Çevre Yolu şantiyesinde brifing alacak ve İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı