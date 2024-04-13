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Yabancı uyruklu çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1'i ağır 4 yaralı

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Yabancı uyruklu çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1'i ağır 4 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de iddiaya göre yabancı uyruklu 2 çocuğun kavgasına ailelerinin dahil olması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde dün iddiaya göre iki çocuk arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgada 2 yabancı uyruklu grup adeta birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kavga da ortalık savaş alanına dönerken, olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekiplerince kaza çalışmalar olaya müdahile edilirken konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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