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Vosvos severler kampta buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vosvos severler kampta buluştu

Eskişehir Eskivos grubu tarafından Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 'vosvos' severlerin katılımıyla kamp düzenlendi.

Eskişehir Eskivos grubu tarafından Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 'vosvos' severlerin katılımıyla kamp düzenlendi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 15-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenen kamp, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen vosvos severlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Eskişehir Eskivos grubundan Gökalp Günay yönetimde düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Farklı yarışmalar ve çocuklara yönelik oyunların yapıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Grup yetkililerinden alınan bilgilere göre bu tarz etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarıcakaya Eskişehir Türkiye Yerel Haberler

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