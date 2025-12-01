Vatan Partisi'nden Kumar ve Bahis Yasağı Çağrısı

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Vatan Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Devrim Serin, "Devlet kumar oynatmaz. Devlet bahis oynatmaz. Devlet bunlarla mücadele eder. Aileleri parçalayan, kişileri intihara sürükleyen, emeksiz para kazanma anlayışıyla toplumsal ahlakı yerle bir eden bu belayla artık yüzleşme zamanı gelmiştir" dedi.

Vatan Partisi Bilecik İl Örgütü, Atatürk Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasında bahis ve şans oyunlarına tepki gösterdi.

Açıklamayı okuyan Bilecik Merkez İlçe Başkanı Devrim Serin, şunları kaydetti:

"Neredeyse her eve bir kumarhane girmiştir"

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çeşitli liglerde görev yapan bazı hakemlerin bahis oynadıkları konusunda gündeme getirilen iddialar günlerdir kamuoyunda konuşuluyor. Hemen her konuda olduğu gibi sistemin sahipleri yine konunun özünü, sorunun kaynağını değil, sonuçlarını topluma tartıştırıyorlar. Bütün dikkatler bahis oynadığı iddia edilen hakemlere odaklanıyor. 'Vurun abalıya' misali hakemler hedef gösteriliyor. Hakemler sahipsiz, onlara atış serbest. Hem kolay, hem karlı. Böylece hem devleti yönetenler hem de futbolun patronları tüm kiri hakemlere atarak kendilerini temize çıkarıyorlar. Bahis konusunun gündeme gelmesi ancak sorunun kaynağının üzerinden atlanması üzerine Vatan Partisi olarak bir süredir konunun uzmanı hukukçularla, psikiyatrlarla, akademisyenlerle çalışarak hazırladığımız 'Şans Oyunlarının ve Bahislerin Yasaklanmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi'ni bugün kamuoyuna açıklamaya karar verdik.

Bugün yasal ya da yasa dışı ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın bahis ve kumar toplumumuzu içten içe çürüten bir hastalık halini almıştır. Devlet, sözde kumarı yasaklamıştır. Ancak rulet masasından kaldırılan vatandaşımız, iddia bayilerinde, Milli Piyango ve at yarışı sitelerinde devlet eliyle kumar oynamaktadır. Kumarhaneler sözde kapalıdır ancak neredeyse her eve bir kumarhane girmiştir. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar kumar masasına dönmüştür.

"Tüm siyaset dünyasını sistemle mücadeleye çağırıyoruz"

Bahis kumar mıdır? Şans oyunları, piyangolar kumar mıdır? Bal gibi kumardır. Talihe dayalı, herhangi bir iktisadi faaliyete dayanmayan, emek verilmeyen tüm bu faaliyetler kumardır. Devlet kumar oynatmaz. Devlet bahis oynatmaz. Devlet bunlarla mücadele eder. Aileleri parçalayan, kişileri intihara sürükleyen, emeksiz para kazanma anlayışıyla toplumsal ahlakı yerle bir eden bu belayla artık yüzleşme zamanı gelmiştir. Hem kamuoyunu hem de başta iktidar olmak üzere tüm siyaset dünyasını hakemlerle değil, hakemleri buraya sürükleyen sistemle mücadeleye çağırıyoruz. Talihe bağlı kazanç elde etmeyi amaçlayan kumar, bahis ya da şans oyunları olarak adlandıran uygulamalar birçok yönden bireyi, aileyi, toplumu ve giderek milli güvenliği tehdit eden bir noktaya ulaşmıştır. Bu nedenle 'yasal' ya da 'yasa dışı' ayrımı yapmaksızın her türden kumar faaliyetinin oynatılmasının ve oynanmasının yasaklanması, kolay yoldan para kazanma arayışı ile iktisadi, kültürel ve yasal bir savaş vermek zorunluluk haline gelmiştir. Her ne kadar kumar, bahis ya da şans oyunları gibi farklı adlandırmaları olsa da emek ya da iktisadi faaliyet dışı, talihe bağlı tüm kazanç arayışları özü itibariyle aynı sınıflandırmaya dahildir. Hepsine birden kumar denilmesi tanıma uygundur.

Ülkemizde kumar olarak adlandırılan, kazanç amacıyla yapılan masa ve makine oyunları yasaklanmıştır. 11 Aralık 1996 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kumarhane olarak adlandırılan mekanlar kapatılmıştır. Bu mekanların kara para aklama, 'mafya' olarak adlandırılan organize suç örgütleriyle bağlantılı olma gibi suçların yanı sıra toplumu ahlaken çöküntüye uğratma işlevi, kapatılmanın gerekçesi olmuştur. Her ne kadar kumarhane olarak bilinen mekanlar kapatılsa da Milli Piyango İdaresi ve Spor Toto Teşkilatı üzerinden kumar yasal olarak oynatılmaya devam edilmektedir. Keza bahse dayalı at yarışları da halen faaldir."