Vanspor'un Kazancı Şehirde Coşkuyla Kutlandı

Vanspor'un Kazancı Şehirde Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vanspor'un Kazancı Şehirde Coşkuyla Kutlandı
Haber Videosu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final ilk maçında Vanspor'un Elazığspor'u 4-1 yenmesi sonrasında taraftarlar, şehirde halaylar çekerek ve havai fişek gösterileri ile zaferlerini kutladı.

(VAN) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final ilk maçında kendi sahasında Elazığspor'u farklı yenen Vanspor'un taraftarları, Kürtçe müzikler eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final ilk maçında Elazığspor'u sahasında 4-1 mağlup eden Vanspor, kentte büyük bir sevinç yarattı. Karşılaşmanın ardından galibiyet coşkusunu sokaklara taşıyan taraftarlar, kent merkezinde adeta bayram havası estirdi.

Van Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Vanspor FK'ya galibiyeti getiren goller 25. dakikada Bekir Can, 44. dakikada Harun Kavaklıdere, 48. dakikada Özkan Yigiter ve 64'te penaltıdan Okan Eken'in ayağından gelirken; Elazığ'ın tek golü 71. dakikada Maksut Taşkıran attı. Elazığspor'da 87'de Berşan Yavuzay gördüğü kırmızı kartla rövanş için cezalı duruma düştü. Maçta başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.

Havai fişekler, konvoylar, marşlar

Maçın ardından kent meydanı, Cumhuriyet ve Maraş Caddesi'nde toplanan yüzlerce taraftar, araç konvoyları düzenleyerek korna sesleri eşliğinde şehir turu attı. Meydanlarda Vanspor bayrakları açılırken, marşlar ve tezahüratlar gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Taraftarlar, havai fişek gösterileriyle galibiyeti kutlarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Elazığ'ın turu atlaması için Vanspor FK'yi 4 farklı skorla yenmesi gerekiyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu

Lise öğrencisi evinde korkunç halde bulundu
Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

ATV'nin rüzgar gibi başlayan dizisi final kararı aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir

Cumhur İttifakı ortağı erken seçim için tarih verdi
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Sinek ısırığıyla yatağa bağımlı kalan Mehmet Emir'in önceki halleri yürek burktu

Bir sinek ısırığı bu hale getirdi! Eski görüntüleri yürek burktu
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.