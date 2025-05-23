Vanspor'un Kazancı Şehirde Coşkuyla Kutlandı

(VAN) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final ilk maçında kendi sahasında Elazığspor'u farklı yenen Vanspor'un taraftarları, Kürtçe müzikler eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final ilk maçında Elazığspor'u sahasında 4-1 mağlup eden Vanspor, kentte büyük bir sevinç yarattı. Karşılaşmanın ardından galibiyet coşkusunu sokaklara taşıyan taraftarlar, kent merkezinde adeta bayram havası estirdi.

Van Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Vanspor FK'ya galibiyeti getiren goller 25. dakikada Bekir Can, 44. dakikada Harun Kavaklıdere, 48. dakikada Özkan Yigiter ve 64'te penaltıdan Okan Eken'in ayağından gelirken; Elazığ'ın tek golü 71. dakikada Maksut Taşkıran attı. Elazığspor'da 87'de Berşan Yavuzay gördüğü kırmızı kartla rövanş için cezalı duruma düştü. Maçta başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.

Havai fişekler, konvoylar, marşlar

Maçın ardından kent meydanı, Cumhuriyet ve Maraş Caddesi'nde toplanan yüzlerce taraftar, araç konvoyları düzenleyerek korna sesleri eşliğinde şehir turu attı. Meydanlarda Vanspor bayrakları açılırken, marşlar ve tezahüratlar gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Taraftarlar, havai fişek gösterileriyle galibiyeti kutlarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Elazığ'ın turu atlaması için Vanspor FK'yi 4 farklı skorla yenmesi gerekiyor.