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Vaniköy'deki Kaçak İnşaata İnceleme Başlatıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki kaçak inşaata ilişkin inceleme başlattı. İnşaat, dron ile havadan görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki inşaata ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Kaçak olduğu iddia edilen inşaat, dron ile havadan görüntülendi.

Üsküdar Vaniköy sırtlarında İBB'nin sorumluluğunda bulunan Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolündeki arazide ağaçların da kesilerek inşaat yapılması büyük tepki çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur, kaçak olduğu iddia edilen inşaatla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Batur açıklamasında, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü'müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Ekipler polis eşliğinde içeriye girdi

Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yapmak istedi. Ancak inşaata gelen bir minibüs yol ortasına bırakılarak ekiplerin geçmesine engel olundu. Ekipler yaya olarak olay yerine yürümek istediğinde ise inşaat görevlileri, inşaat alanına giren yoldaki demir kapıyı kapattı. Bakanlık yetkililer, polis ekipleri eşliğinde saatler sonra içeriye girebildi.

Öte yandan, ormanlık arazi içinde bulunan ve kaçak olduğu iddia edilen inşaat alanı dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği İnceleme istanbul Ekonomi Vaniköy Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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