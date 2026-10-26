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Van Saray'da minibüs hattında araç sayısı yakıt maliyetiyle 150'den 50'ye düştü

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Van Saray'da minibüs hattında araç sayısı yakıt maliyetiyle 150'den 50'ye düştü Haber Videosunu İzle
Van Saray'da minibüs hattında araç sayısı yakıt maliyetiyle 150'den 50'ye düştü
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Van Saray'daki Kapıköy Sınır Kapısı ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan minibüs şoförleri, artan akaryakıt fiyatları ve azalan seferler nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Daha önce 150 aracın çalıştığı hatta araç sayısı 50'ye düştü; şoförler “Karın tokluğuna çalışıyoruz” dedi.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri, artan akaryakıt fiyatları ve azalan seferler nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirdi. Daha önce 150 aracın çalıştığı hatta araç sayısının 50'ye kadar düştüğünü belirten şoförler, "Karın tokluğuna çalışıyoruz" dedi.

Türkiye ile İran arasındaki önemli geçiş noktalarından Kapıköy Sınır Kapısı ile Van arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri, artan maliyetler, özellikle de akaryakıt giderleri nedeniyle gelirlerinin giderek azaldığını söyledi.

Kapıköy Sınır Kapısı ile Van arasında yolcu taşımacılığı yapan şoförlerden Zeydin Kıymaz şöyle konuştu:

"Mazottan dolayı artık ne yapacağımızı şaşırdık. Vallahi billahi biz perişan olmuşuz. Şu anda yakıtı 100 liradan al, bir hesapla Van'a kadar 2 bin 500 lira yakıyoruz. Bunu karşılar mı? Vallahi karşılamıyor. Gerçekten esnaf olarak mağdur durumdayız. Biz perişan olduk. Böyle giderse hepimiz araçlarımızı satacağız. Araçların üzerine 'Satılıktır' yazısı yazıp satacağız. Başka da yapılacak bir iş yok."

Bölgede daha önce 150 aracın çalıştığını ancak sayının 50'ye kadar düştüğünü belirten Kıymaz, "İran-ABD savaşından dolayı yolcu iyi geliyordu. 10 gün öncesine kadar da işler iyiydi. Şu anda işler biraz durmuş durumda" dedi.

"KARIN TOKLUĞUNA ÇALIŞIYORUZ"

13 No'lu Kooperatif Başkanı Muhyettin Hamarat da artan akaryakıt fiyatları ve ekonomik koşullar nedeniyle minibüs şoförlerinin zor durumda olduğunu söyledi. Yaşadıkları sıkıntıların günlük hayatlarını da etkilediğini belirten Hamarat, "Şu anda karın tokluğuna çalışıyoruz. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Mazot durumuna, ekonomi durumuna ve yakıt zamlarına hayretle bakıyoruz" diye konuştu.

Artan yaşam maliyetlerinin vatandaşları da zorladığını dile getiren Hamarat, "Burada 2 kilo sebze 500-600 milyon para olmuş. Millet evine ekmek götüremiyor ama bırakamıyoruz da. Adam bıraksa zaten aç kalır. Adam nasıl bırakacak? Adam şu anda bıraksa aç kalır. Çoluk çocuğu var. Okullar başlamış, masraf var. Bir öğrencinin masrafını biliyorsunuz. Ev masrafları, elektrik, su, doğal gaz, bilmem ne" ifadelerini kullandı.

"VAN'A GİDİŞ GELİŞTE YAKIT MASRAFI ARTIYOR"

Kapıköy Sınır Kapısı ile Van arasındaki mesafenin yaklaşık 110 kilometre olduğunu belirten Hamarat, bilet fiyatları ile yakıt giderleri arasındaki dengesizliğin şoförleri zorladığını söyledi.

Hamarat, "Buradan Van'a şu anda 110 kilometre. Bilet fiyatı 300 lira. Her araba 16 kişi alıyor. Her kişi için 3 litre mazot hesaplandığında gidiş gelişte 2 bin 500-3 bin lira yakıt yakılıyor. Van'dan da genellikle arabalar boş geliyor. 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi… Otellerin komisyonuymuş, bilmem neymiş. Millet eli boş dönüyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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