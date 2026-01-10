Haberler

OSB Başkanı Aslan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Güncelleme:
Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekerek, basın mensuplarının toplum için kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, gazetecilik mesleğinin onurlu ve şerefli bir görev olduğunu belirterek, kamuoyunu doğru bilgilendiren, ilkesel, tarafsız ve objektif habercilik anlayışıyla görev yapan basın mensuplarının önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Gazetecilerin toplumun olayları doğru öğrenmesi ve bilinçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Aslan, "Tarafsız basın yayın yani gazetecilik kamuoyunun vicdanıdır. Bağımsız gazetecilik hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan politikaların belirlenmesinde doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir. Hür ve tarafsız basın bireysel değil toplumsal çıkar ve menfaatler doğrultusunda haber yapar, haktan, hukuktan yana hep duruş sergiler. Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa toplumda o kadar özgür olur. Toplumun ekonomik ve sosyal refahı, bireylerin düşünce ve fikir hürriyeti, inanç ve yaşam biçimi özgürlüğüne kadar kutsalsa gazeteciliğin, basın yayının hürriyeti de o kadar kutsaldır. Ülkenin ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü, toplumun huzur ve barışını, bireyleyin hak ve özgürlüklerini, toplumsal mutabakatı, tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
