Van Gölü Aktivistlerinden Tarık Bünyamin Kaya Anısına Süphan Dağı Tırmanışı

Van Gölü Aktivistlerinden Tarık Bünyamin Kaya Anısına Süphan Dağı Tırmanışı
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Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, dernek üyesi Tarık Bünyamin Kaya'nın ölümünün 3. yıl dönümünde Süphan Dağı'na tırmandı. 50 dağcı, zirveye ulaşarak 'Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' sloganı attı.

BİTLİS (İHA) – Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, profesyonel dağcı ve aynı zamanda dernek üyesi Tarık Bünyamin Kaya anısına Süphan Dağı'na tırmandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki 4058 rakımlı Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı'na tırmanış için yurdun çeşitli illerinden gelen 50 kişi, Aydınlar beldesinde bir araya geldi. Tarık Bünyamin Kaya'nın ölümünün 3'üncü yıl dönümü için yapılan tırmanışta zirve yapan dağcılar, ayrıca Van Gölü'ne dikkat çekmek için hep bir ağızdan 'Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' sloganı attı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Tarık Bünyamin Kaya'yı çok sevdiklerini belirterek, "Onun ölümü bizleri derinden özdü. Ona dua etmekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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