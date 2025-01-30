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Van Gölü Aktivistleri Soğuk Havada Yüzdü, Kaplıcada Sıcak Su Keyfi Yaşadı

Van Gölü Aktivistleri Soğuk Havada Yüzdü, Kaplıcada Sıcak Su Keyfi Yaşadı
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Van Gölü'ne dikkat çekmek için dondurucu havada suya giren Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, sıcak su keyfi yaşamak üzere Bitlis'teki kaplıcalara girdi.

BİTLİS (İHA) – Van Gölü'ne dikkat çekmek için dondurucu havada suya giren Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, bugün de kaplıcada sıcak su keyfi yaşadı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ne dikkat çekmek için ocak ayı boyunca dondurucu havaya rağmen Van Gölü'nde yüzdüler. Bugün de Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan kaplıcalarda 30 derece sıcak suya giren aktivistler, Van Gölü için çalışmaya devam edeceklerini söylediler.

Saim Gürel isimli dernek üyesi, Van ve Bitlis'te bulunan üyelerle birlikte bir ay boyunca Van Gölü suyuna girdiklerini belirterek, "Yurdun çeşitli illerinden geldik, hep beraber Van Gölü'ne girdik. Bugünde sıcak suya giriyoruz. Umarım Van Gölü için güzel adımlar atılır" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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