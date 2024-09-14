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Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı

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Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı. Takıları 4 saatte 20 kişinin saydığı öğrenildi.

Van'daki Gevdan Aşireti Kanat Önderi Şehmuz Işık'ın oğlu Ömer Işık, Mizgin Işık ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 6 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreninde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı.

DAMADA 15 MİLYON TL, GELİNE 2 KİLO ALTIN TAKILDI

2 ton etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. 4 saat süren ve yaklaşık 20 kişinin saydığı takı töreninin sonunda damada 15 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı. Toplanılan paralar bavullara konularak taşınırken, takı töreninin ardından yüzlerce kişi halay çekti.

Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı

"PARA ÖNEMLİ DEĞİL"

Düğün törenine ise sosyal medya ve televizyonlarda sürekli boy gösteren Tıvorlu İsmail de katılım sağladı. Düğün töreni sonunda açıklamada bulunan toy büyüğü iş adamı Veysel Ürüm, düğüne katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Paranın önemli olmadığını, birlik beraberliğin önemli olduğuna değinen damadın babası Gevdan Aşireti Kanaat Önderi Şehmuz Işık, "Siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten onur duydum. Para önemli değil, önemli olan sizin gelmeniz, sizin dostluğunuzdur. Birlik ve beraberliğimizi paylaştığınız için hepinize minnettarım. Takı töreninde toplanılan paralar aşiretler arasındaki yardımlaşmadır, dayanışmadır" dedi.

Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı

Damada 15 milyon TL para takıldığını söyleyen damadın abisi Cigerhun Işık ise "Düğünümüze uzaktan ve yakından, yurtdışından katılım sağlayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Düğünümüze yaklaşık 6 bin davetli katıldı. Küçükbaş hayvandan oluşmak üzere 2 ton et kestik. Damadımıza yaklaşık 15 milyon TL takıldı. Geline de 2 kilo altın da takıldı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (3)

cemalettin acar :

bu arkadaşlar elektriği kaçak kullanan tayfa sanırım.

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T.C. GÖKBÖRÜ:

Fakir mi var memlekette

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mussag:

Tabi ki de önemli olan para değil, miktarı...

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