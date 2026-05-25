Van'da bayramda hizmet verecek fırınlar belli oldu

Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı, 2026 yılı Kurban Bayramı boyunca kentte hizmet verecek fırınların nöbet çizelgesini paylaştı.

Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ekmek sıkıntısı yaşamaması amacıyla il genelinde nöbetçi fırın uygulamasının yürütüleceği belirtildi. Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık'ın imzasıyla yayımlanan programda, bayramın 4 günü açık olacak fırınların bilgileri yer aldı. Açıklamada, belirlenen nöbet günlerine ve kurallara riayet edilmesinin önemine vurgu yapılarak, nöbet çizelgesine uymayan fırın işletmeleri hakkında, 1608 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Oda tarafından paylaşılan nöbet listesine göre bayramın birinci günü şu fırınlar açık olacak: Beslen Unlu Mamülleri, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, Şafak Fırını, Van Taş Ekmek, Uyaş Ekmek Kevenli, Suver Taş Ekmek, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, Ünseli Unlu Mamülleri, Öz Elif Unlu Mamülleri, Efe Unlu Mamülleri, Sofi Baba Ekmek Fabrikası, Yeni Şafak Fırını, Fidanlar Taş Ekmek, Harman Ekmek Fabrikası, Aldemir Unlu Mamülleri, Yusufoğlu Ekmek Fabrikası, Göktat Unlu Mamülleri, Kardeşler Ekmek Fabrikası, Mirzaoğlu Ekmek Fabrikası, Demirhan Ekmek ve Beyoğlu Ekmek Fabrikası.

Bayramın ikinci günü nöbetçi olacak fırınlar şu şekilde sıralandı: Göktat Unlu Mamülleri, Kardeşler Ekmek Fabrikası, Aslı Ekmek Fırını, Nur Güneş, Başak Taş Ekmek, Beslen Unlu Mamülleri, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, Van Taş Ekmek, Suver Taş Ekmek, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, Ünseli Unlu Mamülleri, Öz Elif Unlu Mamülleri, Sofi Baba Ekmek Fabrikası, Yeni Şafak Fırını, Fidanlar Taş Ekmek, Harman Ekmek Fabrikası, Aldemir Unlu Mamülleri, Başit Ekmek Fırını, Şekerler Ekmek Fabrikası, Yasin Oğlu Ekmek Fabrikası, Mirzaoğlu Ekmek Fabrikası, Demirhan Ekmek ve Beyoğlu Ekmek Fabrikası.

Bayramın üçüncü günü hizmet verecek fırınlar listesi ise şöyle: Beslen Unlu Mamülleri, Toprak Ekmek Fabrikası, Yalçınkaya Unlu Mamülleri, Başak Taş Ekmek, İbrahim Oğlu, Hasat Unlu Mamülleri, Akköprü Taş Ekmek, Haktan Unlu Mamülleri, Gölbaşı Unlu Mamülleri, Köylüm Ekmek Fabrikası, Çağdaş Ekmek, Altın Odun Ekmek, Büyükşehir Unlu Mamülleri, Van Gölü Ekmek Fabrikası, İskele Ekmek Fabrikası, Ekmek Teknesi, Köylüm Ekmek Fabrikası, Öz Elif Unlu Mamülleri, Harman Ekmek Fabrikası, Göktat Unlu Mamülleri, Şekerler Ekmek Fabrikası, Kardeşler Ekmek Fabrikası, Başit Ekmek Fırını, Demirhan Ekmek ve Beyoğlu Ekmek Fabrikası.

Bayramın dördüncü günü nöbetçi olan fırınlar ise şu şekilde açıklandı: Sarmaşık Ekmek Fabrikası, Özberk Ekmek Fırını, Sahil Ekmek Fabrikası, Van Eksan Halk Ekmek Fabrikası, Kardeşler Ekmek Fabrikası, Kampüs Taş Ekmek, İslamoğlu Unlu Mamulleri, Kardeşler Taş Ekmek, Kervan Taş Ekmek, Edremit Ekmek Sarayı, Başak Taş Ekmek, Kıtır Ekmek, Kıtır Ekmek, Ekmek Dünyası, Yalçınkaya Unlu Mamülleri, Köylüm Ekmek Fabrikası, Harman Ekmek Fabrikası, Beslen Unlu Mamülleri, Göktat Unlu Mamülleri, Şekerler Ekmek Fabrikası, Başit Ekmek Fırını, Öz Polatlar, Beyoğlu Ekmek Fabrikası ve Demirhan Ekmek. - VAN

