Van'da İkinci El Oto Pazarı Durgun: "Millet Parasını Altına Yatırmış. Araba 7 Aydır Burada Yatıyor"

Haber: İshak Kara

(VAN) – Van'ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarında alım satımın durma noktasına geldiği belirtildi. Ramazan öncesi yağmura rağmen pazarda hareketlilik yaşanırken hem satıcılar hem de alıcılar "Bakan çok ama alan yok" ifadeleriyle piyasadaki durgunluğa dikkati çekti. Kimi satıcılar durgunluğu, yurttaşın parasını altına yatırmasından kaynaklandığını savundu.

Van'ın Tuşba ilçesinde, Erciş Yolu üzerinde kurulan açık oto pazarına sabahın erken saatlerinde gelen yüzlerce araç sahibi, araçlarını satamadan geri döndüklerini söyledi. Alıcılar ise fiyatların yüksekliği ve bütçe yetersizliği nedeniyle karar veremediklerini dile getirdi. Galericiler ve vatandaşlar, piyasanın "tamamen kilitlendiğini" ifade etti.

"Bin araçtan bir tanesi satılıyor"

Araç sahibi Ersin Günçe, yaklaşık 6 aydır aracını satamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ekonomik krizden dolayı 6 aydır gelip gidiyorum, aracımı satamıyorum. Piyasasına göre düşük de istiyorum ama milletin bütçesi yok. Enflasyondan dolayı, altından dolayı millet kan ağlıyor. Buraya gelen bütün araçlar kaç aydır geliyor, boş gidip boş geliyorlar. Geçen yıla göre bu yıl daha da berbat, çok kötü durumdayız. Bu son zamanlarda buraya gelen bin araçtan bir tanesi satılıyor. Yaklaşık 3-4 senedir gelip gidiyorum ama bu sene bin araçtan bir tane satılabiliyor."

"7 aydır gelip gidiyorum, arabam satılmadı"

Cüneyt Yürük ise 7 aydır pazara geldiğini ancak satış yapamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Millet parasını altına yatırmış. Araba 7 aydır burada yatıyor. Başka bir araba alacağım, alamıyorum. Alıcı yok ki burada. Bu sıkıntıları bir an önce düzeltsinler. 7 aydır giriş parası veriyorum, ama arabayı satamıyorum. Hiç olmazsa giriş parasını kaldırsınlar. Zaten araba satılmıyor. Doğru düzgün bir düzen getirsinler buraya, bir çözüm bulsunlar. Galerici gelip burada daha uyguna alıp götürüyor, satanlar mağdur kalıyor. Yağmurun altında insanlar arabasını satmaya çalışıyor ama satış yok."

"Araç değeri yükseldi ama ticaret dönmüyor"

Berat Kaya da altın ve borsadaki hareketliliğin otomotiv piyasasını etkilediğini ifade ederek, "Son zamanlarda altından kaynaklı yükselişler, borsadaki değişiklikler nedeniyle araba piyasası bayağı durmuş durumda. Kredilerde faiz oranları çok yüksek, bir düzenleme yapılması lazım. 1 milyon 400 bine yazdığımız araç elimizde kalıyor. Ticaret yapamıyoruz, parayı çeviremiyoruz. Aralıktan beri pazara gelip gidiyorum ama değişiklik yok. Piyasa düşüyor, yükseliyor ama alan satan yok."

Rıdvan Yalmaç ise 3 haftadır pazara geldiğini ancak satış yapamadığını belirtti.

"Bütün sektörlerde durgunluk var"

Emin Karakoç da, "Piyasalar şu an pek iyi gitmiyor, araba piyasası durgun. Yaklaşık bir aydır gelip gidiyorum, satamadık. Bu sadece araba piyasası değil, inşaat sektörü de aynı şekilde. Geçen yıla göre bu yıl iş piyasası daha durgun. Deprem sonrası inşaat sektörü biraz hareketlenmişti ama şimdi o da durgunlaştı" dedi.

Ragıp Cenk ise altın fiyatlarındaki yükselişin piyasayı etkilediğini ifade ederek, "Piyasaların durumu 3 aydır altının yükselişiyle birlikte sıfır diyebilirim. Van'da alım satım durmuş durumda. 15-20 senedir bu işteyim, ilk defa bu kadar durgun görüyorum. Altın piyasayı altüst etti" diye konuştu.

"Araç çok ama alan yok"

Alıcı olduğunu belirten Faysal Nalbantoğlu da bütçesine uygun araç bulamadığını söyleyerek, "Piyasalar durgun, para yok. Araç çok ama alan yok. Ben alıcıyım ama bütçeme göre bulamadım" ifadelerini kullandı.

Sahabettin Erciş ise piyasanın altüst olduğunu bildirerek, "Fiyatlar uçuk ama alıcı yok. Arabalar 250 binden başlayıp 2 milyona kadar çıkıyor ama müşteri yok. Hepsi araç sahipleri, birbirine sorup alıp satıyorlar. Geçen seneye göre bu sene daha düşük. Alım satım olmadığı için fazla gelemiyoruz" dedi.