Van’da Gençlik Spor Festivalleri Başladı

Van’da Gençlik Spor Festivalleri Başladı
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Spor Festivalleri', Kent Meydanı'nda görkemli bir açılışla başladı. Etkinlikte sanat, spor ve kültürel faaliyetler sergilendi, gençler yeteneklerini gösterme imkanı buldu. İl Müdürü Yalçın Özdemir, festivalin gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği, Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış programıyla başladı.

Gençlik merkezlerinin katkılarıyla hazırlanan etkinlikte sanat, spor ve kültürel faaliyetler bir arada sunulurken, gençler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Vatandaşların da ilgi gösterdiği festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, gençlerin enerjisi, sporun gücü ve birlikteliğin coşkusunu kutlamak için Gençlik ve Spor Festivali'ni düzenlediklerini belirtti. İl Müdürü Özdemir, "Burası sadece bir eğlence ve rekabet ortamı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik eden, insanlar arasında dostlukları pekiştiren bir platformdur. Bu festival, gençlerimizin potansiyelini ortaya koymaları için bir fırsat sunarken, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlıklarına da katkı sağlamaktadır. Sporun birleştirici gücüne inanan bir toplum olarak, bu etkinliklerin gençlerimize ilham vereceğine ve onları daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürmeye teşvik edeceğine olan inancımız tamdır. Hep birlikte, bu festivalin anlamını daha da büyütmek için, sporun gücünü, azmi ve takım ruhunu kutlayarak, geleceğe daha güçlü adımlar atalım. Katılım gösteren tüm gençlerimizi tebrik ediyor, ayrıca, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepinize keyifli ve verimli bir festival dilerim" dedi.

Festival halk oyunu göstericilerin ardından devam etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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