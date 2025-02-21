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Van'da Esnaf Kar Yağışının Keyfini Kartopu Oynayarak Çıkarıyor

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Van'da yoğun kar yağışının ardından esnaf, iş yerlerindeki hareketliliğin azalmasını fırsat bilerek kartopu oynamanın eğlencesini yaşıyor. Kar yağışını hasretle beklediklerini belirten esnaflar, karın bereketini kutluyor.

Van'da kar yağışının ardından esnaf kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Türkiye'nin bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, kimileri için çileye dönerken kimileri için de eğlence kaynağı oldu. Van'da dün akşam itibariyle yağan ve 560 yerleşim yolunu ulaşıma kapatan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Bazı uçak seferlerinin rötar yapmasına ve İstanbul'a sefer yapacak uçakların ise iptal edilmesine neden olan kar yağışı, esnafa ise eğlence kaynağı oldu. Müşterilerin olmamasını fırsat bilen esnaf, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Kar yağışını uzun zamandır beklediklerini belirten esnaf Sinan Ateş, "Heyecanla bu karın gelmesini bekliyorduk. Normalde şubat ayında buralarda kar, yaklaşık bir metreyi aşardı. Daha servisimiz başlamadığı için arkadaşlarla birlikte dışarı çıktık ve kartopu oynadık. Çok güzeldi. Kar bizim için kesinlikle berekettir" dedi.

Berivan Seher isimli esnaf da, "Çocukluğumuza geri döndük. Memleketimiz gerçekten karla güzel. Bu mevsimde bekliyorduk, bayadır gelmiyordu. Yağması bizi çok mutlu etti ve tadını da çıkardık" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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