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Vali Zorluoğlu Çüngüş İlçesini Ziyaret Etti

Vali Zorluoğlu Çüngüş İlçesini Ziyaret Etti
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çüngüş ilçesinde kaymakam, ilçe protokolü ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçenin sosyal ve ekonomik durumu hakkında bilgi aldı, hükümet konağı inşaatını inceledi ve esnafın taleplerini dinledi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çüngüş ilçesini ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu, Çüngüş ziyaretinde Kaymakam Gökhan Dolaş, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Zorluoğlu, Kaymakam Dolaş'tan ilçenin sosyal, ekonomik ve idari durumu hakkında bilgi aldıktan sonra sırasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adliye ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek yetkililer ile görüştü. Vali Zorluoğlu, ilçede yapımı devam eden hükümet konağı binasında da incelemelerde bulundu. Yetkililerden projenin detayları hakkında bilgi alan Zorluoğlu, binanın modern mimarisi ve işlevselliğiyle kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti. İlçedeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Zorluoğlu, sıcak ve içten karşılamadan dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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