Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Sarıcakaya'daki fide tesisini ziyaret etti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, toplamda 26 bin metrekarelik alanda son teknolojiyle üretim yapan ve Türkiye'de sadece birkaç tane benzeri olan fide üretim tesisini ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin bölgesinde yer alan, bünyesinde brokoli, karnabahar, bezelye, marul ve daha birçok sebze fidesini barındıran fide ekim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Toplamda 26 bin metrekare alana sahip olan, son teknolojiyle donatılmış ve Türkiye'de sadece birkaç adet bulunan tesisin üretim alanlarını gezen Vali Yılmaz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Gerçekten gurur verici"

Ziyaretin ardından tesisteki üretim başarısına ve Eskişehir'in tarımdaki yeni rolüne dikkat çeken Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Sarıcakaya'dayız ve gerçekten seracılığın geldiği noktayı görmekten çok mutlu oldum. Çok iyi bir noktada. Bütün sebzelerin fidan fideleri üretiliyor ve son teknoloji üretiliyor. Muhteşem bir tesis kurmuş arkadaşımızı kutluyorum. Yenisini kuruyor, Jeotermal Tesis kuruyor. Bu da son teknoloji olacak. Eskişehir'imize ve civarı illerimize fide dağıtımında merkez durumunda ve bütün fide ihtiyacını karşılıyor. Daha önce Antalya ilimizden alırken artık oraya ihtiyaç duymuyoruz. Bu çok güzel. İnanıyorum ki her geçen gün daha da gelişecek. Çiftçimiz, memleketimiz, milletimiz için bu şekilde güzel üretimler yapması gerçekten gurur verici. Ben burada bu muhteşem tesisleri kurup üretimi gerçekleştiren firma sahibi arkadaşımı kutluyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı