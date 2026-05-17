Aydın Valisi Varol vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Aydın Valisi Osman Varol, Efeler ilçesindeki Batıgazi Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve başladığı günden bu yana kurum ziyaretlerinin yanında esnaf ve vatandaşlarla da sık sık sahada bir araya gelen Vali Osman Varol, kent genelindeki temaslarını sürdürüyor. Varol, gerçekleştirdiği ziyaretlerle hem vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor hem de esnafın durumu hakkında bilgi alıyor. Son olarak Efeler ilçesi Batıgazi Bulvarı'nda faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret eden Vali Varol, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Varol, talep ve görüşleri dinleyerek selamlaştı.

Esnaflar ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Vali Varol'un sık sık sahada olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı