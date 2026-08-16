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Aydın Valisi Buharkent'te Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Valisi Buharkent'te Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, ilçe temasları kapsamında Buharkent'te Kaymakamlığı ziyaret ederek kamu hizmetlerinin işleyişini değerlendirdi. Ardından ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali, pazarı da gezerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, ilçe temasları kapsamında Buharkent'te kamu hizmetlerinin işleyişini değerlendirirken esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

İlçe temaslarını sürdüren Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Buharkent Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Vekili Ahmet Gülderen ile bir araya gelen Vali Varol, ilçedeki idari çalışmaların işleyişi ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vali Varol, kaymakamlık temaslarının ardından ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dileyen Vali Varol, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Buharkent ilçe pazarını da gezen Vali Varol, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Vali Varol, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini yerinde dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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