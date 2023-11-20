Vali Pehlivan: "Öğretmenlerimize bakınca geleceğimizi görüyoruz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, çocukların öğretmenlere emanet olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimize bakınca geleceğimizi görüyoruz. 100 yıl önce yaşanan zorluklar içerisinde verilen mücadeleler neticesinde Cumhuriyetimiz kuruldu. Ne mutlu ki tarihe damga vurmuş bir milletin temsilcileriyiz" dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Silifke ilçesinde bulunan Uzuncaburç Ören Yerinde düzenlediği tarih ve doğa yürüyüşü programına katıldı. Vali Pehlivan, yoğun katılım gösteren öğretmenlerle birlikte Uzuncaburç Mahallesindeki ören yerini gezip Sütunlu Cadde, Tören Kapısı, Tyche Tapınağı, Zafer Kapısı, Tiyatro ve Hellenistik Kule'de yürütülen çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu'ndan bilgiler aldı. Tarihi alan içinde, yapılışı Osmanlı dönemine dayanan, dördünün restorasyonu tamamlanan, diğer dördünün çalışmaları devam eden otantik köy evlerinde incelemeler yaptıktan sonra öğretmenlerle birlikte tarihi Roma Yolu'nda yürüyerek Uzuncaburç Mesire alanına geçen Vali Pehlivan, öğretmenlerle bol bol sohbet etti. Programda konuşan Pehlivan, Öğretmenler Günü etkinliklerine bu yürüyüşle başladıklarını belirterek, "Öğretmenlerimizle gerek okullarında gerek bugün olduğu gibi değişik ortamlarda bir araya gelmekten her zaman mutluluk ve onur duyuyoruz. Çünkü siz kıymetli öğretmenlerimize bakınca geleceğimizi görüyoruz, zira geleceğimizi omuzlayacak olan çocuklarımızı sizlere emanet ediyoruz. Hepimizin hayatında saygıdeğer öğretmenlerimizin ne kadar önemli izleri, emekleri olduğunu da hep birlikte biliyor, idrak ediyoruz. Yakın bir zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutladık. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Az önce tarihi mekanları gezdik. Bu yerlerde bizden önceki medeniyetlerin izleri olduğu gibi, kendi medeniyetimizin, ecdadımızın izleri de mevcut. 100. yılımızı idrak ederken de biliyoruz ki, bu yüzyılın arkasında millet ve devlet olarak yüzlerce, binlerce yıllık tarih, kültür ve medeniyet geçmişimiz var. Ne mutlu ki tarihe damga vurmuş bir milletin temsilcileriyiz. 100 yıl önce yaşanan zorluklar içerisinde verilen mücadeleler neticesinde Cumhuriyetimiz kuruldu. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şanlı ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi bir kere daha saygıyla, rahmetle yad ediyorum" dedi.

"Türkiye Yüzyılına hep birlikte emin adımlarla yürüyoruz"

Şehitlerin ve gazilerin bu vatanı Türk milletine emanet bıraktığını vurgulayan Pehlivan, "Biz de üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmek suretiyle sonraki nesillere teslim edeceğiz. Bu nesilleri birlikte yetiştireceğiz. Gelecek nesilleri, Atatürk'ün ifadesiyle 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözündeki gibi sizlerin emeği, gayreti, çabasıyla en iyi şekilde yetiştireceğinize inancımız tam. Bu sayededir ki, geleceğe güvenle bakıyoruz. Bizim milletimizin, medeniyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti'mizin varlığının bölgesinde ve dünyada apayrı bir yere sahip olduğu ve her geçen gün bunun daha da kıymetlendiğini biliyoruz. Bunun farkında olarak, buradaki ağaçlar misali, köklerimizden güç alıp dallanarak, budaklanarak daha da yükselip, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Türkiye Yüzyılına' hep birlikte emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Böyle bir organizasyon gerçekleştirip bizi bir araya getiren ve programa iştirak eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu duygularla Öğretmenler Günü'nüzü şimdiden, en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Programda, Silifke Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından yapılan gösterilerin ardından öğretmenlerden oluşan müzik grubu tarafından mini bir konser verildi. - MERSİN