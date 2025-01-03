Vali Osman Varol, Adıyaman OSB'de Fabrika İncelemeleri Yaptı
Adıyaman Valisi Osman Varol, Karapınar Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikaları ziyaret ederek yöneticilerle görüşüp bilgi aldı ve çalışmalarda başarılar diledi.
Adıyaman Valisi Osman Varol, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.
Karapınar Mahalle'sinde yer alan organize sanayi bölgesinde fabrikaları tek tek gezen Vali Osman Varol'a, OSB yönetimi eşlik etti. Buradaki fabrikaları gezen Vali Osman Varol, çalışmalar hakkında fabrikaların yöneticileriyle de görüşerek bilgiler aldı. Çalışmalarda başarılar dileyen Vali Varol, bu tür gezileri ve incelemeleri oldukça önemsediklerini dile getirdi. - ADIYAMAN