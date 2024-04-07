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Çanakkale'de Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Programı Düzenlendi

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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi tarafından, şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar programı düzenlendi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesinin bahçesinde verilen iftar programına, Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, AK Parti 27. Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Ufuk Yetiş, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi Başkanı Gülşen Uz, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve edilen duaların ardından oruçlar açılırken iftar öncesinde masaları tek tek gezen Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, programa katılan şehit aileleri ve gaziler ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi Başkanı Gülşen Uz, aziz şehit aileleri ve gaziler, iftar programına katılımlarından ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali İlhami Aktaş'a teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlhami Aktaş Çanakkale Türkiye Yerel Haberler

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