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Vali Hacıbektaşoğlu, TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü ve Personelini Kabul Etti

Vali Hacıbektaşoğlu, TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü ve Personelini Kabul Etti
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü Cengizhan Güder ve ekibini makamında kabul etti, istatistik alanındaki katkıları için teşekkür etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 25 Nisan Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürü Cengizhan Güder ve beraberindeki kurum personelini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Bölge Müdürü Güder ve kurum çalışanlarına, istatistik alanındaki özverili çalışmaları için teşekkür etti. Hacıbektaşoğlu, personelin Türkiye'nin veri altyapısına sunduğu katkıların önemli olduğunu vurgulayarak başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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