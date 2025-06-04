Vali Gökmen Çiçek, Erva Sağlık Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti

Vali Gökmen Çiçek, Erva Sağlık Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde eden Erva Sağlık Spor Kulübü'nü ziyaret ederek sporcu öğrencileri tebrik etti ve gelecekteki başarıları için motivasyon sağladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kick boks, muay thai ve wushu branşlarında önemli başarılara imza atan Erva Sağlık Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında sporcu öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Çiçek, "Başarılarınız bizlere gurur veriyor. Ancak sizden daha fazlasını bekliyoruz. Yılmadan, azimle çalışarak hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda daha büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sporla iç içe büyüyen, hem fiziksel hem de zihinsel anlamda gelişen bir gençlik, ülkemizin en büyük gücüdür. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" İfadelerini kullandı.

Ziyarette hazır bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, gençlere verdiği destekten dolayı Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ederek, kendisini kulüpte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça

Yok böyle acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.